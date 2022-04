Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron va-t-il avoir un nouveau portrait officiel ?

Après sa réélection dimanche dernier, Emmanuel Macron a été officiellement proclamé président de la République pour un second mandat ce mercredi par le Conseil constitutionnel. Va-t-il également renouveler son portrait officiel ?

La prise de cette photographie officielle est en effet l’une des traditions des présidents de la Vème République, à laquelle Emmanuel Macron avait d’ailleurs attaché beaucoup d’importance après sa première élection en 2017.

Il avait été dévoilé un mois après son entrée à l’Élysée, et on y voit le président en debout, les mains posées sur son bureau, sur lequel différents objets, certainement pas choisis au hasard, avaient été disposés : un smartphone, trois éditions de la Pléiade (Charles de Gaulle, Stendhal et André Gide), une horloge… Un portrait qui avait à l’époque été analysé sous toutes les coutures.

Si l’on en croit ses prédécesseurs, François Mitterrand et Jacques Chirac, les deux seuls présidents à avoir été réélus à l’issue de leur premier mandat, Emmanuel Macron ne devrait pas se refaire tirer le portrait, sauf surprise.

Les deux autres présidents réélus avaient en effet refusé de reprendre la pose après leur réélection.

La cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron devrait également être réduite au minimum, s’agissant d’une réélection. Elle se déroulera dans la salle des fêtes de l’Élysée, certainement suivie d’un discours, de la revue de la garde républicaine et des 21 coups de canons d’usage. Il ne devrait cependant pas remonter les Champs-Élysées comme en 2017.