Julien Dray : «Je ne crois pas à la victoire de la gauche dans ces élections législatives»

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi, Julien Dray, ancien membre du bureau du PS, s'est exprimé sur l'union populaire autour de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, en position de force après sa troisième place au premier tour de la présidentielle, pour les prochaines élections législatives.

Dans ces conditions et avec cette «dynamique de confrontation avec le pouvoir en place», le fondateur du mouvement Réinventez a indiqué «ne pas croire à la victoire de la gauche». «Il aurait fallu que la gauche réformiste défende ses idées et présente ses candidats au premier tour, avant d'imaginer une forme de solidarité entre partis de gauche au deuxième tour», a-t-il dit.

Ces déclarations coïncident avec la publication vendredi d'un document dans lequel le Parti socialiste indique souscrire aux propositions du programme de La France insoumise en vue d'un accord aux législatives.

De son côté, Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, a estimé vendredi matin sur France 2 qu'un accord du même type entre son parti et LFI était «en vue», disant avoir «bon espoir» qu'il soit scellé «dans les heures qui viennent».

Jeudi, un premier accord entre LFI et Générations, mouvement fondé par Benoît Hamon et membre du Pôle Ecologiste, avait été annoncé. Des discussions avec le PCF et le NPA ont également été engagées.