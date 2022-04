Législatives 2022 : le PS annonce souscrire aux propositions de LFI en vue d'un accord

Pour François Hollande, un accord PS-LFI serait «inacceptable» et contraire à «l'histoire du socialisme». Sauf que les négociations viennent de connaître une avancée majeure. Le parti d'Olivier Faure a annoncé souscrire aux propositions du parti de Jean-Luc Mélenchon, en vue d'un accord pour les législatives de juin prochain.

Dans un texte de quatre pages, les socialistes présentent leurs «réponses» aux «douze marqueurs» mis en discussion par la formation de Jean-Luc Mélenchon, et font des propositions supplémentaires «dans la fidélité à nos fondamentaux et à nos priorités, en valorisant les convergences et sans cacher les différences», écrivent-ils.

LE GAGE D’UNE VOLONTÉ RÉELLE DE GOUVERNER ENSEMBLE

Concernant la «désobéissance aux traités européens», que souhaite LFI, les socialistes se disent «profondément attachés à la construction européenne», et «refuseron(t) de mettre en danger la construction européenne». Néanmoins, ils estiment que «la mise en œuvre du programme que nous construisons conduira nécessairement à des tensions, à constater des contradictions, et à ne pas respecter certaines règles».

Concernant «le droit à la retraite à 60 ans», le PS, qui n'était jusqu'alors pas convaincu au plan financier, propose «une première étape comprenant la prise en compte des carrières longues et des métiers pénibles». Il valide aussi «l'abrogation de la réforme de l’assurance chômage et des dispositions régressives introduites dans le code du travail par la loi El Khomri (de 2016, sous François Hollande, ndlr) et les ordonnances Macron», signées en 2017.

A quelques jours de la date butoir pour trouver un accord historique avec LFI, le PS souligne que «le programme partagé, fondé sur la recherche réelle des convergences, doit être le gage d’une volonté réelle de gouverner ensemble au service des classes populaires et moyennes de ce pays», mais «n’a pas vocation à faire disparaître l’identité et l’histoire politiques des uns et des autres».