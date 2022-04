Législatives : François Ruffin lance sa campagne dans la Somme

Candidat aux élections législatives, le député LFI François Ruffin donne le coup d'envoi de sa campagne à Flixecourt, dans la Somme.

Le journaliste et réalisateur se représente dans la première circonscription, celle d'Amiens-Abbeville, où il avait été élu député en 2017.

Ce samedi, François Ruffin attend un millier de personnes à la salle du Chiffon rouge de Flixecourt.

Spectacle de Shirley et Dino, fanfare dans les rues, tournoi de pétanque : le député veut faire de son lancement de campagne un grand évènement populaire.

Oui on peut reconquérir les campagnes populaires. Oui, on peut les unir aux quartiers populaires. Oui, l'Union populaire peut devenir majoritaire, et on va le montrer ! pic.twitter.com/HWFeOh0X2d

— François Ruffin (@Francois_Ruffin) April 26, 2022