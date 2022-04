Législatives : le financement public des partis, l’autre enjeu du scrutin

Les élections législatives de juin prochain sont déterminantes pour les finances des partis politiques. Le volume des dotations publiques dépendra de leurs résultats.

Après une campagne présidentielle coûteuse pour les partis, les élections législatives permettent de renflouer les caisses. Le résultat du scrutin détermine en effet le financement public des formations pour les cinq années à venir.

L'enjeu est d'autant plus important cette année que de nombreux partis n'ont pas atteint au premier tour de l'élection présidentielle les 5% nécessaires pour obtenir le remboursement d'une grande partie des frais de campagne.

Concrètement, deux aides publiques seront accordées aux partis après les législatives : l'une conditionnée au nombre de voix récoltées, l'autre au nombre de députés élus.

1,40€ par voix et par an

A condition de récolter au moins 1% des suffrages dans au moins 50 circonscriptions, les partis reçoivent 1,40€ par voix et par an pendant cinq ans. Et ce même si aucun candidat ne parvient à être élu. Par exemple, le Parti animaliste n'a aucun député mais reçoit plus de 60.000€ par an grâce à son score aux élections législatives de 2017.

Dans un second temps, les partis qui réussissent à envoyer des candidats à l'Assemblée reçoivent 37.280 euros par député élu et par an. A noter que cette aide peut varier d'une année sur l'autre, si un élu change de groupe parlementaire par exemple.

Au total, en 2022, 66 millions d'euros ont été reversés aux différents partis politiques. A elle seule, La République en marche (LREM) touche ainsi près de 20 millions d'euros par an.

Des obligations pour les partis

Pour toucher ces sommes, les partis sont soumis à certaines obligations, comme le fait de rendre public leurs comptes ou de présenter autant de candidats hommes que femmes.

«En cas de non-respect de la parité hommes-femmes pour la présentation de candidats aux élections, les formations sont pénalisées financièrement», précise également le site officiel Vie publique. Les partis France Insoumise, Les Républicains, Debout la France ou encore le Parti animaliste ont notamment été pénalisés.