Météo : voici les 20 villes de France les plus ensoleillées

Où faut-il habiter pour être sûr de bronzer ? Le classement des 20 villes les plus ensoleillées de France métropolitaine a été dévoilé.

Il a été créé par Futura Sciences à partir des données récoltées par MétéoFrance. Ce palmarès montre que toutes les régions ne sont pas égales devant le temps d'ensoleillement : un habitant de Marseille (Bouches-du-Rhône) profite ainsi de 7h50 de soleil par jour, contre seulement 4h17 pour un habitant de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor).

Sans surprise, c'est dans le sud que l'on retrouve les villes les plus ensoleillées. La première place est occupée par Marseille et sa moyenne de 2.858 heures de soleil sur l'année, juste devant Toulon (2.839 heures) et Ajaccio (2.756 heures). Nice (2.724) et Montpellier (2.668) occupent la quatrième et cinquième position.

La dixième place est surprenante : elle revient à La Rochelle qui, avec ses 2.106 heures d'ensoleillement par an, devance Tarbes (16ème) et Biarritz (20ème).

Voici le classement complet :

1. Marseille (Bouches-du-Rhône)

2. Toulon (Var)

3. Ajaccio (Corse-du-Sud)

4. Nice (Alpes-Maritimes)

5. Montpellier (Hérault)

6. Bastia (Haute-Corse)

7. Perpignan (Pyrénées-Orientales)

8. Montélimar (Drôme)

9. Carcassonne (Aude)

10. La Rochelle (Charente-Maritime)

11. Grenoble (Isère)

12. Bordeaux (Gironde)

13. Toulouse (Haute-Garonne)

14. Lyon (Rhône)

15. Bourg-Saint-Maurice (Savoie)

16. Tarbes (Hautes-Pyrénées)

17. Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

18. Limoges (Haute-Vienne)

19. Poitiers (Vienne)

20. Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

Le nombre d'heures de soleil a augmenté au fil des années, note Futura Sciences.