1er-Mai à Paris : un pompier agressé en marge de la manifestation

En marge de la manifestation du 1er-Mai ce dimanche, à Paris, un feu de palettes a été allumé rue Alexandre Dumas. Un pompier intervenant sur l'incendie a été agressé par une manifestante, qui souhaitait visiblement l'empêcher d'éteindre les flammes.

Sur les images diffusées par les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux, on peut voir le soldat du feu diriger sa lance à eau sur l'incendie lorsqu'une femme vient le bousculer et tente de lui arracher la lance, avant de frapper deux fois son casque.

PARIS - Une manifestante tente d’empêcher les pompiers d’éteindre l’incendie. #1erMai





Charge de la police. Tensions en cours. https://t.co/V3H5AH1ZHn pic.twitter.com/nDFQo6aHnz — Clément Lanot (@ClementLanot) May 1, 2022

«Cela suffit ! Honte à la sauvagerie», ont immédiatement réagi les sapeurs-pompiers de Paris sur Twitter. Dénonçant une «nouvelle agression» «incompréhensible», ils soulignent que les soldats du feu, «dans l'exercice de leurs fonctions», sont chargés de «protéger les personnes, les biens de la Cité» et d'assurer «le bon déroulement de la manifestation».

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait savoir que la femme suspectée de l'agression faisait partie des 45 interpellations effectuées à la suite des violences en marge du cortège.

Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione, a demandé que celle-ci «soit punie», tandis que la préfecture de police, de son côté, a condamné «fermement» cette «scandaleuse attaque».

A Paris, la manifestation du 1er-Mai a été marquée par des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre, tout au long de son parcours. Du mobilier urbain a été dégradé, des poubelles incendiées et une dizaine d'enseignes bancaires, agences immobilières ou sociétés d'assurance ont été saccagées.