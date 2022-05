Handycatch : l'appli qui ambitionne de révolutionner le marché du travail

Son fondateur la surnomme le «Pokémon Go de l’emploi». En ce dimanche de fête du Travail, Handycatch lance son application afin de faciliter la mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les recruteurs.

«On peut trouver un recruteur ou un coach autour de soi, explique à CNEWS Montasser Jabrane, jeune cofondateur de Handycatch. On est les seuls au monde à faire ça», affirme-t-il.

L’application alerte l'utilisateur quand celui-ci croise un potentiel recruteur. Il peut ainsi entrer directement en contact avec lui ou bien passer par le chat pour lui envoyer un message.

Un outil qui pourrait accentuer la courbe descendante du chômage dans l'Hexagone, espèrent les fondateurs. En effet, ce jeudi, les chiffres du chômage en France ont été publiés : avec un peu moins de 3,2 millions de personnes qui sont sans emploi, la catégorie A des inscrits à Pôle emploi a connu une baisse de 5% au premier trimestre 2022.

La baisse la plus forte a été enregistrée chez les jeunes de moins de 25 ans (-10,8% en France métropolitaine). Il s’agit justement de la tranche d’âge visée par Handycatch, mais pas seulement. «On sait qu’on aura un public prioritaire, qui aura besoin de beaucoup d’aide mais c’est ouvert à tout le monde, les diplômés ou non», souligne Montasser Jabrane.

On apporte une nouvelle proximité Montasser Jabrane

Le projet a commencé à germer fin 2013 dans l’esprit du chef d’entreprise de 34 ans. C’est en 2017 qu’il a pu pleinement s’y consacrer avant de créer la structure en 2019. Appuyé par une subvention du roi du Maroc et de la French Tech Tremplin, le projet est enfin dans les starting-blocks.

Et c’est finalement tout un symbole que l’aventure démarre en ce 1er mai, jour de fête du Travail. Pour le lancement, le trentenaire et son associé, Milivoje Colic, sont désormais à la tête d’une entreprise composée de trois salariés.

Le projet souhaite se démarquer des autres grosses sociétés d’emploi comme Manpower ou encore Randstad. «On apporte une nouvelle proximité, affirme Montasser Jabrane. On est la seule appli au monde qui ne met pas en relation des CV avec des offres mais des gens avec des gens».

«on peut ne pas seulement s'occuper du handicap, être réduit à ça»

Outre le fait de croiser un potentiel recruteur, Handycatch contient également une carte sur laquelle il sera possible de voir les événements physiques et virtuels sur l’emploi et de retrouver de potentiels recruteurs.

Elle est gratuite pour les candidats mais payantes pour les recruteurs. De plus, certains coaches peuvent également proposer des prestations payantes.

«Ça réinvente le processus de recrutement», se félicite le créateur. Pour lui, son âge est un atout afin de peaufiner un outil pour plaire aux utilisateurs. De même que son histoire.

Il veut démontrer qu’«une personne en situation de handicap peut ouvrir un projet pour tout le monde». «Je veux montrer qu’on peut ne pas seulement s'occuper du handicap et être réduit à ça, poursuit Montasser Jabrane. C’est important pour moi de pousser ce truc-là».

Un pari en passe d’être réussi en ce jour de fête du Travail pour le jeune homme, qui veut voir son appli «devenir virale et que les gens s’habituent à ce qu’on fait».

En termes d’utilisateurs, il espère atteindre les 10.000 «au plus vite». Avec son application, il veut surtout voir les «gens créer leurs propres réseaux et qu’ils soient autonomes dans leurs démarches», conclut-il.

En partenariat avec Havas, Handycatch organise le 10 mai prochain le premier centre de recrutement dans le métavers.