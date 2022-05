«Les communistes sont nos alliés», assure Jean-Luc Mélenchon dans son discours du 1er-Mai

Dans son discours de la Journée internationale des travailleurs, Jean-Luc Mélenchon a joué l'apaisement avec les partis de gauche. Il a lancé un appel direct au Parti communiste (PCF), avec qui les négociations sont encore tendues.

C’est un véritable appel à l’union qui a été lancé par Jean-Luc Mélenchon à tous les partis de gauche, ce dimanche 1er mai, à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs.

Alors que le Parti communiste a annoncé se retirer des négociations avec l’Union populaire pour s’allier en vue des élections législatives, le fondateur de la France insoumise a demandé aux membres du PCF de revenir à la table des négociations. «Nous ne savons pas pourquoi, personne ne nous a informés. Je formule vœu qu’ils reviennent vite, là où est leur place, car les communistes sont nos amis, nos alliés, partout sur le terrain».

«Oui, la discussion a lieu»

Jean-Luc Mélenchon, qui axe sa campagne sur la possibilité de devenir un Premier ministre d’opposition à Emmanuel Macron, a souhaité rassurer ses militants sur la tenue des discussions avec les partis de gauche : «Oui la discussion a lieu. Soyez certains que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça avance».

Alors que le candidat de la France insoumise à l’élection présidentielle n’a «pas encore tranché» sur un nouveau mandat de député, il a reconnu les obstacles politiques dans les discussions avec les autres partis. «Vous êtes tous aussi habiles pour comprendre que quand on est dans une discussion, on s’efforce d’emménager les conditions de la réussite, et que, des fois, il peut suffire d’un mot pour tout envoyer dans le mur».

Avant de souligner que la voie de la négociation restait ouverte : «Nous avons donné la garantie avec chacun de ceux qui viennent discuter avec nous, qu’ils auront un groupe à l’Assemblée nationale, nous avons donné la garantie que sur tous les points où il y a une interrogation, du moment qu’on cherche à les dénouer positivement, alors on peut le faire».

«Nous sommes à quelques millimètres de nous entendre tous»

Jean-Luc Mélenchon a assuré face à la foule que «nous sommes à quelques millimètres de nous entendre», soulignant que la volonté d’union n’était pas un calcul politique. «Si nous décidons de faire de l’union, nous faisons l’union mais si nous décidons qu’on ne la fait pas car c’est à rebours de nos principes ou de notre engagement, on ne la fait pas».

Selon un sondage Ifop-Fiducial, une alliance de «la gauche unie» réunirait 35 % des voix et deviendrait la force politique majoritaire au premier tour.