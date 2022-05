Nord : un jeune de 18 ans meurt percuté par une voiture lors d'un rassemblement automobile

Dans la nuit de ce samedi à dimanche à Somain (Nord), un jeune homme de 18 ans à vélo a perdu la vie, percuté par un automobiliste.

Les faits se sont déroulés peu après minuit sur le parking d'un supermarché de Somain, où se déroulait un rassemblement de voitures.

Le cycliste a été mortellement percuté et projeté par le conducteur, selon les informations de La Voix du Nord.

Malgré la présence des sapeurs-pompiers, la victime de 18 ans serait décédée sur le coup.

De son côté, l'auteur de l'accident a été arrêté par les services de police et placé en garde à vue.

Dans un communiqué, le maire de la commune a exprimé sa tristesse et sa colère. «Aujourd'hui c'est un sentiment de colère qui m'anime. Cette nuit j'ai été prevenu par les gardiens de la paix qu'un jeune est décédé des suites d’un accident lors d'un rassemblement de voiture (...) Depuis des années j'interpelle les services et autorités compétentes pour faire cesser ces rassemblements qui impactent la tranquillité des Somainois. Le pire est maintenant arrivé et chacun doit en mesurer les conséquences et prendre les decisions qui s'imposent», a-t-il déclaré.