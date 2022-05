Législatives 2022 : tout comprendre à la désobéissance aux traités européens présente dans l'accord entre les Insoumis et EELV

La France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts ont conclu un accord historique en vue des prochaines élections législatives. Mesure phare du programme de Jean-Luc Mélenchon, la «désobéissance» à certains traités européens figure dans la programme commun de la «Nouvelle union populaire écologique et sociale».

Dans un communiqué publié ce lundi 2 mai, les deux formations déclarent vouloir mettre fin au «cours néolibéral et productiviste de l’Union européenne» pour mettre en place «un nouveau projet au service de la construction écologique et sociale».

Si une sortie de l'UE est exclue, LFI et EELV se disent prêts «à désobéir à certaines règles européennes» qui sont «en décalage voire en contradiction avec les impératifs de l’urgence écologique et sociale». Ces règles sont avant tout «économiques et budgétaires», précise le communiqué.

Inspiré du programme de Jean-Luc Mélenchon, le texte d'accord vise notamment «le pacte de stabilité et de croissance» (PSC), qui oblige les Etats à maintenir leur déficit en dessous de 3% du PIB et leur dette publique à un niveau inférieur ou égal à 60% de leur PIB.

règles budgétaires

Les Insoumis, rejoints par les Verts, souhaitent s'en passer, notamment pour investir plus massivement dans la transition écologique.

Créé en 1997 pour éviter les déficits excessifs, le PSC a été assoupli depuis la crise sanitaire. Le critère de déficit public par rapport au PIB a ainsi été suspendu jusqu'au 1er janvier 2023.

LFI et EELV souhaitent également désobéir aux règles de la concurrence, qui rend selon eux impossible la nationalisation d'EDF inscrite dans leur programme commun. Le communiqué mentionne enfin la Politique agricole commune (PAC), dont les orientations sont qualifiées de «productivistes et néolibérales».

«opt-out»

«Nous ne serons ni les premier·es ni les dernier·es à le faire, en France comme en Europe», justifient LFI et EELV, citant l'Espagne, l'Allemagne ou encore le Portugal.

Des dérogations, aussi appelées «opt-out», permettent en effet à certains pays de ne pas se voir appliquer certaines règles. Mais ces exceptions sont négociées au cas par cas avec les Etats membres.

Depuis 2017, Jean-Luc Mélenchon a adouci sa position sur l'Europe. Plus question de brandir un «plan B» de sortie de l'Union européenne en cas d'échec de la renégociation des traités. Le leader insoumis parle désormais de «désobéissance».

pour eelv, un renoncement majeur

La ligne historiquement eurosceptique de la France insoumise a longtemps été considérée comme incompatible avec des partis européistes comme le PS ou EELV. Mais le rapport de force imposé par les Insoumis, premier parti de gauche au soir du premier tour, semble avoir poussé les Verts à renoncer à leur fédéralisme européen.

«Je ne suis pas pour un système de l’Europe à la carte», avait pourtant déclaré Yannick Jadot sur France inter, au début des négociations.