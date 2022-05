Législatives 2022 : Reconquête d’Éric Zemmour présentera 550 candidats

Le parti Reconquête de l’ancien candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, a annoncé ce mardi qu'il présentera 550 candidats lors des législatives de juin.

La formation politique présentera «271 candidates et 279 candidats qui porteront les couleurs de Reconquête partout» lors des scrutins des 12 et 19 juin prochains, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur Twitter, signé Nicolas Bay et Guillaume Peltier, les deux vice-présidents qui co-dirigeront la campagne.

.@Reconquete_off présentera 550 candidats aux élections législatives le 12 juin prochain ! pic.twitter.com/4ExpM5MIj9 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 3, 2022

Le parti d'Éric Zemmour a assuré avoir reçu 1.426 candidatures qui ont été «étudiées par la commission nationale d'investiture».

Sur les 550 candidats retenus, «176 sont issus des Républicains, 159 du Rassemblement national (et) 215 de la société civile», a précisé Reconquête, appelant à la «mobilisation générale de tous les électeurs des droites et des patriotes qui refusent de confier les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon».

L'«union des droites» refusée par le RN et les LR

Le parti de l’ancien polémiste a également déploré de ne pas avoir reçu de réponse à la proposition de présenter une coalition des droites aux législatives: «Hélas, ni le RN, ni les LR n’ont répondu favorablement à cette main tendue et à notre volonté de nous unir par amour de la France», a-t-il regretté.

Il a toutefois confirmé son engagement à ne pas présenter de «candidat Reconquête aux législatives face à Éric Ciotti (LR), Nicolas Dupont-Aignan (DLF) et Marine Le Pen (RN)».

«L’alliance que refusent les vieux appareils politiques, ce sont donc les électeurs qui devront la faire dans les urnes», a ajouté le communiqué.

«Nous appelons tous les électeurs patriotes, tous les électeurs de droite, tous les électeurs amoureux de la France à se rassembler autour des 550 candidats de Reconquête le 12 juin prochain pour créer les fondations politiques et électorales de l’union des droites et des patriotes, indispensable à nos futures victoires», a-t-il précisé.