Législatives 2022 : dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales par Internet

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. Il ne reste plus que quelques heures pour s’inscrire sur les listes électorales via la procédure sur Internet pour pouvoir voter.

Cette inscription peut s’effectuer jusqu’au 6e mercredi avant le scrutin, soit ce mercredi 4 mai 2022 sur Internet, et jusqu’au vendredi 6 mai directement en mairie via le formulaire papier, pour tous les électeurs de France métropolitaine et ceux de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, Mayotte. Pour la Polynésie française, les inscriptions se sont clôturées le 27 avril dernier, et le 29 avril pour les électeurs français qui résident à l’étranger.

#Élections2022 l Vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter pour les #législatives ?



Bonne nouvelle ! Vous avez jusqu'au 4 mai pour réaliser votre demande d'inscription en ligne sur les listes électorales — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) April 28, 2022

Comme pour l’élection présidentielle ou toute autre élection, il faut pouvoir présenter un document d’identité, qui prouve sa nationalité française et son âge, ainsi qu’un justificatif de domicile. Les démarches en ligne s’effectuent sur le site www.elections.interieur.gouv.fr.

Si vous n’êtes pas certain d’être inscrit sur les listes électorales, vous pouvez le vérifier très simplement sur ce même site du gouvernement. Vous pouvez également vérifier de quel bureau de vote vous dépendez, et y effectuer vos demandes de procurations, si vous ne pouvez pas vous rendre dans un bureau de vote le jour du scrutin.