Météo : Une vague de chaleur va toucher la France la semaine prochaine

Les températures estivales prendront un peu d’avance cette année. Les prévisions météo annoncent un temps plus chaud pour les jours à venir, avec un pic de chaleur les 12 et 13 mai.

La semaine du 9 au 15 mai, la barre de 25°C sera assurément franchie dans l’ensemble de la France métropolitaine, selon Météo France. Plusieurs météorologues annoncent l’arrivée imminente d’une vague de chaleur qui durera environ sept jours : «Dès lundi, les températures vont s’établir entre 22 et 25°C au nord de la Loire, et de 25 à 30°C au sud où les premiers 30°C de l’année seront atteints», a expliqué Régis Crépet, l’un d’entre eux, à La chaîne Météo.

L'arrivée de la #chaleur se confirme pour la semaine prochaine Il s'agira d'une chaleur modérée au nord de la Loire, mais plus marquée et assez durable au sud de la Loire. Les températures seraient de 3° à 5°C supérieures aux moyennes pendant la semaine pic.twitter.com/zptb9uvkNO — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 3, 2022

Si les températures maximales sont prévues pour les 12 et 13 mai, elles pourraient perdurer dans plusieurs zones du pays, comme la moitié sud : «Le ressenti sera très différent de ce que nous avons connu durant ce printemps», a continué Régis Crépet.

Une chaleur «presque lourde»

Le météorologue prévoit une chaleur pesante, avec un ressenti proche de 29°C en région parisienne, et 35°C dans le sud-ouest, où il y aura très peu de vent : «Avec l’air d’origine subtropicale, cette chaleur sera presque lourde, avec des soirées tièdes propices aux barbecues et dîners en terrasse tardifs», a-t-il expliqué à La Chaîne Météo.

Si cette vague de chaleur est en avance, elle n’est pas anormalement précoce. En 2021, le seuil de chaleur, fixé à 25°C, avait été atteint dès la fin du mois de mars, ce qui n’a pas été le cas cette année : «De plus, en France, le mois de mai est caractérisé par l’apparition des premières vagues de chaleur de la saison. Il n’y a donc rien d’étonnant. Les mois de mai 2011, 2017 et 2020 avaient été particulièrement chauds, avec des températures atteignant les 30°C à Paris et 35°C dans le sud», a complété Régis Crépet.