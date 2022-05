Bas-Rhin : Une policière meurt lors d’un saut en parachute

Une jeune policière de 24 ans est décédée ce vendredi 6 mai 2022 au soir, après une chute de 1.000 mètres lors d’un saut en parachute à Strasbourg (Bas-Rhin).

Un terrible drame qui est survenu aux alentours de 20h40, selon le communiqué du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin. La jeune femme, qui pratiquait le parachutisme depuis un an et qui totalisait plus d’une centaine de sauts, effectuait ce parachutage depuis un aérodrome située tout près du lieu de l’accident.

«Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour une femme pratiquant le parachutisme» et qui a «chuté d’une hauteur d’environ 1.000 mètres» a expliqué le SDIS dans son communiqué.

Une source judiciaire indique qu’une enquête a été ouverte, même si la piste accidentelle est pour l’instant privilégiée. Afin de déterminer les causes de ce drame, les caméras go pro des autres parachutistes qui sautaient en même temps que la victime vont être exploitées.

Les dix autres personnes présentes sur les lieux de l’accident font l’objet d’une prise en charge psychologique. En effet, elles sont «choquées» par ce terrible drame, selon la porte-parole du SDIS.

D’après les premiers éléments révélés par Roland Ilyes, directeur technique du Centre école régional de parachutisme (CERP) aux Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), «il y a eu un problème à l’ouverture du parachute». Malgré la manœuvre de secours de la jeune femme, le parachute ne s’est pas déclenché.