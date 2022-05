Cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron : combien gagne le président de la République ?

Réélu en avril, Emmanuel Macron sera officiellement investi nouveau président de la République, ce samedi. Comme lors de son précédent mandat, le chef de l'Etat touchera un salaire annuel de 182.4000 euros bruts, soit 162.000 euros nets.

Ainsi, Emmanuel Macron touchera chaque mois un salaire de 15.200 euros bruts. Interrogé à ce sujet à Marseille, le président s'était penché sur la question, mis n'avait pas révélé les mêmes montants. «Je dois être payé avec le prélèvement à la source environ 13.500 et après, ça doit faire 8.500 euros par mois.»

Cette somme comprend une indemnité de base de 11.808,72 euros, une indemnité de résidence de 354,26 euros, et une indemnité de fonction non imposable de 3.040,76 euros.

Sa fonction lui offre également quelques avantages, comme un logement de fonction à l'Élysée, des voitures de fonction avec chauffeurs, plusieurs résidences secondaires, mais aussi une flotte d'avions et un accès gratuit au réseau SNCF.

Des indemnités après la fin du mandat

Mais le président de la République n'a pas toujours touché cette somme, puisqu'avant le décret du 17 mai 2012, chaque président choisissait le montant qu'il souhait percevoir par mois. Lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il s'est octroyé une hausse de 170% de son salaire. C'est lorsque François Hollande est devenu président de la République, en 2012, qu'il a appliqué une baisse de 30%, comme il l'avait annoncé lors de sa campagne.

Une fois son mandat terminé, une loi de 1955 veut qu'un ancien chef de l'État français touche, à partir de 60 ans, une indemnité de 63.000 euros brut par an, soit 5.250 euros mensuels. L'ancien président conserve quelques avantages : il a le droit à un garde du corps à vie, ainsi qu'une voiture et un bureau pour son secrétariat. De plus, la plupart des anciens présidents cumulent les retraites de différents autres mandats.

Aux États-Unis, le Président touche presque le double, soit 30.660 euros. Et parmi les dirigeants du G7, Emmanuel Macron est même le moins bien loti. Le Premier ministre canadien (223 292 euros), japonais (215 264 euros), italien (210 000 euros) et britannique (187 750 euros) perçoivent tous des salaires supérieurs à ceux du chef de l'Etat français.