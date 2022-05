Mantes-la-Jolie : l’ancien maire de la ville agressé

L’ancien maire (LR) de Mantes-la-Jolie (Yvelines), Raphaël Cognet a été agressé dans le quartier du Val Fourré, en fin d’après-midi jeudi dernier. Celui-ci était en déplacement dans le cadre de sa campagne électorale, à dix jours d’une élection municipale partielle.

C’est aux alentours de 18h30, que Raphaël Cognet à été violemment brutalisé par trois individus, alors qu’il se trouvait dans un quartier de la ville, comme l’a révélé une source proche du dossier.

Raphaël Cognet a déposé une plainte pour violences volontaires juste après les faits, a détaillé le parquet de Versailles auprès de l’AFP.

D’après les éléments de l’enquête, l’ancien maire a été été aspergé par un extincteur. Celui-ci a d’ailleurs confirmé ces informations à travers son compte Twitter dès le lendemain de l’événement.

Raphaël Cognet a réagi sur Twitter

Il a ainsi affirmé avoir «été victime d’une agression». «Quelques jeunes me sont tombés dessus alors que je sortais d’un immeuble, ils m’ont vidé un extincteur au visage et m’ont frappé violemment» a-t-il précisé. Un acte qu’il a également qualifié de «lâche» et qui n’a fait que renforcer sa détermination.

Ma réaction suite à mon agression hier.





Merci à tous pour vos très nombreux messages de soutien. Ils m’ont vraiment touché.



Ma détermination et celle de mon équipe est totale !





Je ne lâcherai rien.#Manteslajolie #élections pic.twitter.com/nGId1yVFOH — Raphaël COGNET (@raphaelcognet) May 6, 2022

Si l’ex maire a toutefois reconnu qu’il était «évidemment un peu choqué», il insiste cependant sur le fait que si le but de cet acte était de l’intimidé, celui-ci «est râté».

Lucide, le candidat à la municipalité a ajouté «ne pas confondre trois personnes qui agressent un élu de la République, avec l’immense majorité de la population du Val Fourré qui veut vivre dans le calme et en toute sécurité».

Elu dans cette ville des Yvelines depuis 2017, Raphaël Cognet avait démissionné au début de cette année. Il est finalement candidat à l’élection municipale partielle, qui se tiendra à Mantes-la-Jolie les 15 et 22 mai prochains.