Législatives 2022 : Jean-Luc Mélenchon se voit plus en Premier ministre qu'en député

Alors qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature aux législatives, Jean-Luc Mélenchon a indiqué ce dimanche qu'il se préparait «plutôt à l'idée d'être Premier ministre», qu'à celle d'être «de nouveau député».

De plus en plus confiant en raison notamment de la naissance de la Nouvelle union populaire écologique et sociales (NUPES), le leader insoumis a pris exemple sur le passé.

«Le dernier Premier ministre de la IVe République n'était pas député, c'était le général De Gaulle, et l'actuel Premier ministre, Monsieur Castex, n'était pas député non plus lorsqu'il a été nommé en 2020», a-t-il déclaré au micro de France Inter.

Une entente avec Emmanuel Macron «dans l'intérêt du pays»

Interrogé sur la manière avec laquelle il cohabiterait avec Emmanuel Macron, son rival politique, il a insisté sur le fait que «sa politique qui s'appliquera, c'est celle du dernier élu, en l'occurrence nous».

«Mais en même temps, a-t-il ajouté, la Constitution crée des segments communs», notamment dans le domaine de la Défense et des Affaires étrangères. «Alors disons les choses sur ce sujet, vite et bien et fort: nous nous entendrons parce que c'est l'intérêt du pays», a-t-il assuré.