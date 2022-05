Nîmes : Un homme roule à 170km/h pour une McDo et écope de 18 mois de prison

Ce vendredi, un individu est condamné à 18 mois de prison et 4 ans d'interdiction de passer son permis par le tribunal correctionnel de Nîmes.

Un homme au volant de sa voiture a multiplié les infractions au code de la route en roulant à 100km/h en ville et jusqu'à 170km/h sur une départementale du Gard grillant plusieurs stops et en prenant des sens interdit.

Les gendarmes de la ville d'Aimargues l'ont poursuivi. Il était sous l'emprise de stupéfiants en plus de conduire sans permis.

Il explique ainsi à la barre qu'il a pris le volant car son collègue était souffrant et qu'il souhaitait manger dans un restaurant McDonald's. «On était à Vestric, mais mon pote qui avait la voiture ne se sentait pas bien. Je n'ai pas réfléchi, j'ai pris le volant à sa place pour aller chez Mcdo».

Un récédiviste

L'individu de 24 ans du nom de Grégory est en réalité un multirécidiviste. Il avait déjà écopé de 8 mois d'emprisonnement pour avoir refusé d'obtempérer il y a moins d'une semaine.

Il a commis plus d'une dizaine d'infractions routières ces dernières années.

«Je rappelle que vous encourrez sept ans de prison, plus deux ans, ça fait beaucoup neuf ans pour ne pas avoir réfléchi, non ?

Lors de votre fuite vous rouliez à plus de 100 km/h en ville et à 170 km/h sur les départementales, vous avez coupé des virages, grillé trois stops, pris des sens interdits à vive-allure et des contresens sans aucune visibilité.

Deux personnes âgées ont été obligées de plonger pour vous éviter : vous vous rendez compte des risques pour tout le monde ?» a déclaré le procureur Adrien Roux.