Paris : quelles sont les stations de métro fermées pour le 8-Mai ?

Le président de la République, Emmanuel Macron, préside ce dimanche la traditionnelle cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. En raison de cet événement, plusieurs stations de métro parisiennes pourraient être fermées. CNEWS fait le point.

La Régie autonome des transports parisiens (RATP), en charge des transports en commun de la capitale, a indiqué sur son site que certaines stations sont susceptibles d'être fermées sur ordre de la police, et cela dès 5h30 ce dimanche 8 mai.

Dans ces stations de métro, listées ci-dessous, les trains sont ainsi prévus pour passer sans marquer l'arrêt et les correspondances ne devraient pas être assurées. De même, certains accès sont susceptibles d'être fermés. Il s'agit :

- sur les lignes de métro 1 et 13 : de la station Champs-Elysées-Clemenceau

- sur la ligne 1 : de la station Georges V.

- sur les lignes 1 et 9 : de la station Franklin Delano Roosevelt.

Concernant la station Charles de Gaulle Étoile, point névralgique de la cérémonie du 8-Mai, tous les accès à l'exception des accès «Avenue Carnot» et «Avenue Foch» seront fermés au public à partir de 8 h. Pour rappel, cette station se trouve sur la ligne A du RER et sur les lignes 1, 2 et 6 du métro.

D'autres perturbations ne sont pas exclues. En ce sens, il est recommandé de se tenir informé, notamment sur les réseaux en suivant les comptes de la RATP ou de la préfecture de police de Paris.