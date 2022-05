Emmanuel Macron à Strasbourg : ce qu'il faut retenir du discours du chef de l’Etat pour la Journée de l’Europe

Emmanuel Macron était en déplacement ce lundi 9 mai à Strasbourg. Depuis le Parlement européen, le Président de la République a prononcé un discours à l’occasion de la Journée de l’Europe.

«Cette Europe vivante, créatrice, démocratique». Lors de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, Emmanuel Macron est revenu sur sa réélection à la tête de l’Etat. «La France a une nouvelle fois fait le choix de l'Europe», a déclaré le président de la République, précisant son souhait de «construire une Europe plus forte et plus souveraine».

Face aux commémorations de Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a également évoqué le conflit en Ukraine devant le Parlement européen au 75e jour de l’invasion russe.

«Aujourd'hui, en ce 9 mai, la liberté et l'espoir en l'avenir ont le visage de l'Union européenne. C'est au nom de cette liberté et de cet espoir que nous continuerons de soutenir l'Ukraine, son président et tout le peuple ukrainien», a affirmé le chef de l’Etat.

Malgré toutes les sanctions infligées à Moscou, Emmanuel Macron a fait savoir que l’Europe n’interviendra pas «directement» dans ce conflit en précisant qu’il «n’appartient qu’à l’Ukraine de définir les conditions des négociations avec la Russie, mais notre devoir est d’être à ses côtés pour obtenir le cessez-le-feu nécessaire à la paix».

Le président de la République a, encore une fois, dénoncé «les crimes inqualifiables» de la Russie en Ukraine tout en affirmant que l’Europe n’est pas en guerre contre le Kremlin.

Concernant le gaz et le pétrole russes, le chef de l’Etat a appelé les 27 pays membres à réduire la dépendance de l’Union européenne aux énergies russes. «En raison de la guerre en Ukraine et de notre volonté de sortir des énergies, nous devons investir davantage dans les énergies (…) Notre indépendance et notre souveraineté sont les conditions de notre liberté», a dit Emmanuel Macron.

«Une communauté politique européenne»

Durant cette conférence, Emmanuel Macron est revenu sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le chef de l'Etat a rappelé que le processus prend habituellement «des années» ou des «décennies» et a assuré que «l'Union européenne ne peut pas être le seul moyen de structurer le continent européen».

Par conséquent, le président de la République a appelé à créer une «communauté politique européenne» pour accueillir l'Ukraine en parallèle de sa procédure d'adhésion à l'UE.

«Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération», a-t-il annoncé.

Réformer l’Europe

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est prononcée ce lundi pour une modification des traités de l’UE «si nécessaire» avec notamment l’abandon du vote à l’unanimité dans des domaines clés. Emmanuel Macron a partagé la même position et s’est dit favorable à une modification des traités «dès le conseil européen du mois de juin».

«L’une des voie de cette réforme est la convocation d’une convention de révision des traités. C’est une proposition du Parlement européen, et je l’approuve», a déclaré Emmanuel Macron. «J’y suis favorable, elle suppose que nous travaillions maintenant ardemment, sur la base de vos propositions et de vos travaux, à définir nos objectifs de manière très claire», a-t-il poursuivi.