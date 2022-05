Mort d'Emmanuel Cocher, ambassadeur de France au Paraguay

Le diplomate Emmanuel Cocher, ambassadeur de France au Paraguay, est mort «brutalement» le vendredi 6 mai, à 53 ans.

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui a confirmé l’information, n’a cependant pas donné plus de détails concernant les circonstances du décès.

«Le ministère salue le parcours exemplaire de ce diplomate de talent, animé d’un grand sens de l’État, engagé au service de la France et pleinement investi dans les missions qui lui ont été confiées (…). Le ministère et tous ses agents perdent un collègue généreux, bienveillant et estimé de tous», a indiqué le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a la grande tristesse de vous faire part du décès d’Emmanuel Cocher, ambassadeur de France au Paraguay, survenu brutalement le 6 mai 2022.





Déclaration complète https://t.co/pNpVWHCICf pic.twitter.com/zGWjJ0kZal — France Diplomatie (@francediplo) May 9, 2022

Emmanuel Cocher avait pris le poste d’ambassadeur de France au Paraguay en 2020. Il avait auparavant officié comme consul général à Edimbourg (Ecosse), de 2015 à 2019. La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a rendu hommage au diplomate, qui «a tant fait pour renouveler et renforcer l’Auld Alliance (qui a été conclue entre les deux pays au XIIIe siècle, ndlr)».

Emmanuel Cocher était par ailleurs un ancien de l’ENA, présent dans la même promotion qu’Emmanuel Macron.