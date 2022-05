Bac 2022 : Tout savoir sur les épreuves de spécialité qui commencent ce mercredi

Du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai, les lycéens de terminale passeront leurs épreuves de spécialité, prépondérantes dans le barème final du baccalauréat 2022. Coefficients, spécialités selon les filières, calendrier complet…Voici un récapitulatif pour tout comprendre.

Le système éducatif ayant été lourdement touché par le Covid-19 l’an dernier, les épreuves de spécialité ont été reportées le 28 janvier dernier. Initialement prévues du 14 au 16 mars, elles auront finalement lieu près de deux mois plus tard.

Si les élèves en baccalauréat professionnel ne sont pas concernés par ces épreuves de spécialité, ceux en filière générale ou technologique devront les passer. Ces derniers seront évalués sur deux spécialités, après en avoir éliminé une en classe de première l’an dernier.

Quelles sont les spécialités pour chaque filière ?

Les étudiants en bac général devront donc choisir deux spécialités selon les thématiques suivantes :

- Arts

- Biologie-écologie

- Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques

- Humanité, littérature et philosophie

- Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

- Littératures, langues et cultures de l'Antiquité

- Mathématiques

- Numérique et sciences informatiques

- Physique-chimie

- Sciences de la vie et de la Terre

- Sciences de l'ingénieur

- Sciences économiques et sociales

Les élèves en filière technologique auront de leur côté deux spécialités imposées selon le cursus choisi :

- La filière STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion) planchera sur «Management, sciences de gestion et numérique» et «Droit et économie».

- La filière ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social) aura comme épreuves «Chimie, biologie et physiopathologie humaines» et «Sciences et techniques sanitaires et sociales».

- La filière STL (Sciences et technologies de laboratoire) composera avec «Physique-chimie et mathématiques» et «Biochimie-biologie-biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques en laboratoire».

- La filière STI2D (Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) regroupera les spécialités «Ingénierie, innovation et développement durable» et «Physique-chimie et mathématiques».

- La filière STHR (Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration) aura comme épreuves «Sciences et technologies culinaires et des services – Enseignement scientifique alimentation environnement» et «Economie - Gestion hôtelière».

- La filière STD2A (Sciences et technologies du design et des arts appliqués) englobera les épreuves de «Analyse et méthodes en design» et «Conception et création en design et métiers d'art».

- La filière S2TMD (Sciences et technique du théâtre, de la musique et de la danse) planchera sur «Culture et sciences» et «Pratique».

Un coefficient énorme pour chaque spécialité

Englobant les épreuves de spécialité, le «contrôle terminal» va représenter 60% de la note finale, contre 40% pour le contrôle continu, regroupant les matières du tronc commun, les options et la spécialité de première.

En effet, avec un coefficient fixé à 16 pour chacune des deux spécialités choisies, ces épreuves qui débuteront dès mercredi joueront un rôle déterminant dans le bloc du «contrôle terminal».

Le calendrier complet

Concernant le bac professionnel, la prochaine étape sera les épreuves écrites de mathématiques, physique et chimie, qui se dérouleront du 23 mai au 3 juin. L’ensemble des épreuves écrites, communes à tous les lycéens de cette filière, auront lieu du mardi 14 au vendredi 17 juin et du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022.

Pour le bac général, tout comme pour la filière technologique, la prochaine échéance sera l’épreuve de philosophie le 15 juin, avant le grand oral qui se tiendra du 20 juin au 1er juillet.

Les résultats du baccalauréat pour la totalité des filières seront communiqués le 5 juillet prochain, avant des éventuels oraux de rattrapage fixés du 6 au 8 juillet.