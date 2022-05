Guillaume Peltier sur l'échec de l'union des droites : «les dirigeants du RN et des Républicains portent une lourde responsabilité»

Invité de la matinale de CNEWS ce mercredi 11 mai, Guillaume Peltier, vice-président de Reconquête, n'a pas caché son amertume après l'échec de l'union des droites entrepris par Eric Zemmour en vue des législatives le mois prochain.

Guillaume Peltier a regretté l’impasse dans les négociations entre les grands partis politiques de la droite française, laissant présager d’une défaite lors des législatives, les 12 et 19 juin.

«A l’heure où Emmanuel Macron, le président de la République, réussit à unir son camp, qui n’est pas le nôtre, à l’heure où Jean-Luc Mélenchon réussit après 14 années d’efforts à rassembler son camp, la droite française, malgré nos propositions, celles d’Eric Zemmour, qui a été le seul dès le début à proposer aux Républicains et au Rassemblement National d’unir nos forces, est divisée», a expliqué le vice-président du parti Reconquête.

Il a rappelé que le combat de son parti perdurera après le prochain scrutin afin de réunir la grande famille de la droite hexagonale. «On sait que l’union est une œuvre de longue haleine et qu’au-delà des élections législatives, ce sera toute l’œuvre du prochain quinquennat que nous allons mener avec Eric Zemmour, Marion Maréchal et notre parti Reconquête», a affirmé le conseiller départemental du Loir-et-Cher.

Guillaume Peltier a rejeté la faute sur les deux autres partis politiques composant la droite française, coupables selon lui de ne pas avoir mis leurs désaccords de côté.

«Je crois qu’en cet instant, les dirigeants LR et RN portent une lourde responsabilité. Il ne faudra qu’ils viennent sur les plateaux de télévision, dans les estrades, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, se plaindre ou se désespérer de la situation de la France quand messieurs Macron et Mélenchon la dirigeront puisqu’ils seront les premiers responsables de l’échec de la droite parce que ce sont eux qui ont divisé la droite et refusé de s’unir», a analysé Guillaume Peltier face à Laurence Ferrari sur CNEWS.