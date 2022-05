49% des Français souhaitent que le prochain Premier ministre soit de gauche

Le président français Emmanuel Macron a salué une dernière fois le gouvernement de Jean Castex ce mercredi. Dans les prochains jours, le chef d’Etat doit annoncer le nom du nouveau premier ministre et 49% des Français souhaitent que le prochain pensionnaire de Matignon soit de gauche.

Une tendance qui s’accentue chez les plus jeunes où 64% des 18-24 ans veulent que le successeur de Jean Castex soit de gauche, a révélé un sondage Ifop pour le JDD. Ils sont 42% chez les plus de 65 ans à avoir émis le même souhait.

D’après cette enquête, réalisée les 10 et 11 mai via un questionnaire en ligne, les sympathisants de gauche sont logiquement favorables à un Premier ministre issu de la gauche. Ainsi, 95% des proches de la France Insoumise ont émis un avis favorable, 96% pour ceux du PS et 83% pour les écologistes.

A droite, les sympathisants sont moins emballés par ce scénario. Ils sont seulement 7% des Républicains et 9% des proches de Reconquête. En revanche, 25% des personnes interrogées qui se sont déclarées sympathisants du Rassemblement national sont en faveur d’un premier ministre de gauche.

EMMANUEL MACRON AFFIRME AVOIR déjà CHOISI

Selon le JDD, cette différence serait due à la composition de l’électorat des deux partis d’extrême droite. Celui de l’ancien polémiste Eric Zemmour serait plus nationaliste et aisé que ceux qui votent pour Marine Le Pen. Ces derniers proviendraient de «strates dites populaires» de la société et seraient donc plus enclins à voir une politique plus sociale être appliquée.

Avant d'annoncer ses choix pour le premier gouvernement de son nouveau quinquennat, Emmanuel Macron devrait continuer à réfléchir et consulter, au moins jusqu'à vendredi, dernier jour officiel de son premier mandat.

Selon un conseiller de l'exécutif, une dizaine de dossiers sont déjà partis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour vérification. «Ils ratissent large», a souligné auprès de l’AFP un autre conseiller qui prévoit beaucoup de renouvellement et un «gouvernement resserré jusqu'aux législatives» dans lequel des ministres comme Florence Parly (Défense) et Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) «pourraient rester un peu sur fond de guerre en Ukraine.

Une femme à Matignon ?

Emmanuel Macron a déclaré lundi savoir qui serait son prochain Premier ministre, tout en refusant de dévoiler son nom.

Le pensionnaire de l’Elysée en a dressé le portrait-robot en indiquant que l'hôte de Matignon devait avoir une fibre à la fois «sociale, environnementale et productive».

De nombreux observateurs parient sur la nomination d'une femme, qui serait la première à diriger un gouvernement depuis Edith Cresson, choisie par François Mitterrand en mai 1991.

Et chacun de soupeser les chances des ministres Barbara Pompili (Transition écologique), Elisabeth Borne (Travail) ou Agnès Pannier-Runacher (Industrie), tandis que circulent aussi les noms des anciennes ministres de gauche Audrey Azoulay, actuelle directrice-générale de l'Unesco, et Marisol Touraine, présente à la cérémonie d'investiture samedi.

Prudents, des responsables de la majorité rappellent qu'Emmanuel Macron aime surprendre, ce qu'il avait fait en nommant à Matignon Edouard Philippe puis Jean Castex, deux élus sans aucune expérience gouvernementale.