David Le Bars : «il y en a assez d’entendre Jean-Luc Mélenchon et ses acolytes salir la police»

Invité de la matinale de CNEWS ce jeudi, le secrétaire général SCPN UNSA David Le Bars a approuvé la décision du syndicat Alliance de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour diffamation.

À quelques semaines des élections législatives, les relations entre Jean-Luc Mélenchon et les syndicats de police sont toujours aussi tendues.

Ce mercredi, le syndicat Alliance, l’un des principaux dans l’institution policière, a annoncé le dépôt d’une plainte en diffamation à l’encontre du fondateur de la France insoumise.

Après un vote à l'unanimité lors de son conseil d'administration, Alliance annonce, par la voix de son secrétaire général Fabien Vanhemelryck, déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour diffamation et injures publiques. pic.twitter.com/WFEvKUtoHQ — ALLIANCE PN (@alliancepolice) May 11, 2022

David Le Bars, secrétaire général du syndicat SNCP UNSA, a tenu à être solidaire envers ses confrères. «Je respecte la plainte, c’est un choix courageux. Il y a un moment, il faut aller en justice pour faire cesser les propos qui sont infamants envers l’institution de police et derrière l’institution, il y a des policiers».

«Il faut maintenant que Jean-Luc Mélenchon s’exprime devant la justice»

«Au sein de la police nationale, il y en a assez d’entendre Jean-Luc Mélenchon et ses acolytes salir la police, salir les policiers», estime-t-il. Le secrétaire général souligne qu’il y a «plein d’exemples» de propos tenus par le candidat à l’élection présidentielle : «on a été traité de barbares, de tous les noms. Parfois, il a pris position pour nous désarmer, il a participé à des manifestations elles-mêmes factieuses dans lesquelles il y avait des groupes hostiles qui s’en prenaient aux policiers».

David Le Bars estime qu’il «faut maintenant que Jean-Luc Mélenchon s’exprime devant la justice» pour ses propos. Le syndicaliste estime que ces derniers incitent à la violence envers les forces de l’ordre «Quand on ne dénonce pas les violences, c’est qu’on y consent et qu’on y trouve un intérêt».

Il estime que le représentant de la France insoumise «fait pire que ça, car il essaye de faire de la police nationale une bande rivale aux groupes hostiles, qu’ils soient dans certains quartiers ou dans des manifestations, ce qui nous place en difficulté».

«Il crée du désordre et ce sont les policiers qui y font face»

David Le Bars soutient enfin que Jean-Luc Mélenchon aurait une responsabilité politique dans ses déclarations sur l’institution policière. «Il crée de la dissension avec la population et crée du doute. Et en créant du doute, quand on est un responsable politique, on crée du désordre et ce désordre-là qui y fait face, ce sont les policiers. Il faut que cela cesse.»

Pour rappel, le dépôt de plainte du syndicat Alliance fait suite, selon Fabien Vanhemelryck, secrétaire général, aux propos de Jean-Luc Mélenchon lors de la convention de la Nouvelle union population écologique et sociale samedi dernier, en réaction à la mise en examen d’un policier dans l’affaire du Pont-Neuf.