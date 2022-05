Premier ministre : tout savoir sur Audrey Azoulay, pressentie pour remplacer Jean Castex à Matignon

Alors que Jean Castex s’apprête à quitter ses fonctions de Premier ministre ce 13 mai, le nom d’une femme pressentie pour le remplacer semble être dans toutes les bouches. Il s’agit de l’ancienne ministre de la Culture Audrey Azoulay.

Audrey Azoulay est née le 4 août 1972, à Paris. C’est dans une famille de confession juive et originaire d’Essouira, au Maroc, qu’elle a grandi.

Son père n’est autre que le journaliste André Azoulay, qui fut également un proche conseiller des rois Hassan II puis Mohammed VI, après avoir établi une carrière dans la finance. Sa mère est Katia Brami, une femme de lettres, avec qui son père est marié depuis 1966.

Après avoir été scolarisée au prestigieux lycée Janson-de-Sailly, à Paris, Audrey Azoulay a obtenu une maîtrise de sciences de gestion de l’université Paris-Dauphine et un master en administration des affaires de l’université de Lancaster, au Royaume-Uni. En 1996, elle est entrée à Sciences Po, avant d’intégrer l’Ecole nationale d’administration en 2000.

Hautes fonctions

Cette même année, Audrey Azoulay a été nommée administratrice civile, affectée au secrétariat général du gouvernement. Entre 2000 et 2003, elle a ensuite occupé différents postes au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles, tout en effectuant des missions d’expertises pour la Commission européenne.

C’est en tant que directrice adjointe de l’audiovisuel qu’elle a rejoint le Centre national de cinéma et de l’image animée (CNC) en février 2006. Toujours avec le CNC, après un passage à la direction financière et juridique en mai 2007, les manettes du secteur de l’audiovisuel et numérique lui ont été confiées à partir de 2011.

Ministère de la Culture et Unesco

De 2014 à 2016, Audrey Azoulay est devenue dans un premier temps la conseillère du président de la République, François Hollande, dans le cadre de la culture et de la communication. Elle a par la suite endossé le costume de ministre de la Culture dans le second gouvernement de Manuel Valls, entre février 2016 et mai 2017.

C’est François Hollande, arrivé à la fin de son mandat, qui a soumis la candidature d’Audrey Azoulay au poste de directrice générale de l’Unesco. Malgré des brouilles autour de sa candidature, elle a officiellement été investie le 13 novembre 2017, devenant par la même occasion la seconde femme élue à cette fonction, succédant ainsi à Irina Bokova.

Le 9 novembre dernier, l’ancienne ministre de la Culture a à nouveau été choisie pour un deuxième mandat, par la Conférence générale de l’Unesco. Reste à savoir si elle va aller au bout de celui-ci...