Gaz : la CLCV conseille de rester au tarif réglementé, malgré les courriers de l’État

L’association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) a recommandé ce vendredi aux consommateurs de gaz de conserver leur offre au tarif réglementé face à la hausse des prix, alors que le gouvernement doit envoyer un courrier aux ménages pour leur conseiller de se désinscrire de cette offre.

Le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz doit être supprimé le 1er juillet 2023, en accord avec la loi Pacte adoptée en avril 2019. À cette date, les 2,3 millions de consommateurs qui sont encore abonnés à cette offre du gaz, dont les prix sont fixés par l’État, devront choisir une offre «de marché», où les prix sont fixés librement sans intervention des pouvoirs publics.

En raison de ce changement, la loi prévoit que l’État doit envoyer obligatoirement cinq courriers aux abonnés du TVR pour les informer de leur obligation de changer d’offre d’ici au 1er juillet 2023. Deux courriers ont déjà été envoyés en 2020 et 2021, et le troisième courrier d’information doit être envoyé entre le 15 mai et le 15 juin.

Un marché chahuté par la guerre en Ukraine

Cependant, l’envoie de ce courrier pour inciter les consommateurs à abandonner le TVR en pleine crise et hausse des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine pose question. «Nous estimons que cette communication est très malvenue dans un contexte où les marchés de l’énergie sont pour le moins chahutés et où s’est installée une instabilité contractuelle très problématique sur les offres de marché», a estimé CLCV dans un communiqué.

En effet, face à la hausse des prix du gaz, le gouvernement a instauré depuis fin 2021 un bouclier tarifaire pour protéger les Français de la hausse des prix en instaurant un gel du tarif réglementé du gaz, qui devrait être prolongé jusqu'à la fin de l'année. Cependant, les offres de marché ne sont pas toutes indexées sur ce tarif, et «certains opérateurs ont choisi de ne pas l'appliquer et ont donc laissé croître leurs tarifs», a indiqué l’association CLCV.

Elle recommande donc aux consommateurs de ne pas tenir compte de ce courrier, car le TVR «est le seul qui est assurément lié au bouclier tarifaire et offre donc une compétitivité et une sécurité inégalable pour les mois à venir.»