Premier ministre : tout savoir sur Marisol Touraine, pressentie à Matignon

Et si c'était elle ? Alors que Jean Castex s'apprête à quitter ses fonctions de Premier ministre, le nom d'une femme pressentie pour le remplacer semble être dans toutes les bouches. Il pourrait s'agir de Marisol Touraine, l'ancienne ministre de la Santé sous François Hollande.

Avec le nom de l'ancienne ministre de la Culture Audrey Azoulay, celui de Marisol Touraine figurerait également dans la liste qui circule dans l'entourage du chef de l'Etat, Emmanuel Macron. En février 2022, elle avait affiché son soutien à Emmanuel Macron, lors d'une interview accordée au Parisien, le jugeant comme «le seul qui a la solidité de faire face aux défis et porter une vision positive de l'avenir.»

D'ailleurs, Marisol Touraine figurait au premier rang des invités lors de la cérémonie d'investiture du président de la République, samedi 7 mai. «Maintenant tu as les mains libres. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le pays tu peux l'embarquer», a-t-elle déclaré à Emmanuel Macron, lorsque ce dernier est venu la saluer.

Marisol Touraine est née le 7 mars 1959 à Paris. Elle est la fille d'une docteure en médecine, chirugienne-dentiste et d'un sociologue. Elle est agrégée de sciences économiques et sociales et diplômée de Sciences Po Paris, mais également de l'université d'Harvard aux Etats-Unis.

Du conseil d'Etat à l'Assemblée nationale

Sa carrière politique a débuté au Conseil d'Etat, où elle a été nommée conseillère d'Etat sur les questions internationales et de défense. Elle entre par la suite au sein du cabinet de Michel Rocard, alors Premier ministre, comme conseillère technique.

Elle a fait ensuite ses premiers pas en politique en se présentant aux législatives de 1997 pour représenter la 3e circonscription d'Indre-et-loire, où elle a été élue. A l'Assemblée nationale, elle a rejoint la commission des Affaires sociale et devient la vice-présidente du groupe socialiste sur ces sujets. Elle a également été conseillère générale d'Indre-et-Loire entre 1998 et 2015, et de 2011 à 2012, elle a été aussi élue présidente du Conseil général du département.

Ministre de François Hollande

Dès 2011, Marisol Touraine s'est engagée auprès de François Hollande dans sa campagne pour la présidentielle de 2012, où elle a pris la responsabilité du pôle «Social, santé, handicap et personnes âgées».

Une fois François Hollande élu président de la République, en mai 2012, Marisol Touraine a été nommée ministre des Affaires sociales et de la Santé. Et un mois plus tard, elle est également élue députée de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Lors du remaniement de 2014, elle est nommée ministre des Affaires sociales sous Manuel Valls, puis ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes.

Après le mandat de François Hollande, Marisol Touraine a été élue présidente en 2019 d'Unitaid dont l'objectif est de réduire le prix des médicaments pour des maladies comme le VIH ou la tuberculose. Cette organisation internationale est hebergée par l'OMS à Genève.