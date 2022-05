Paris : un homme tué d'une balle dans la tête, le tireur suspecté interpellé

Un homme a été tué par balle, boulevard de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris, dans la nuit de vendredi à samedi. L'auteur présumé des faits, un homme de 50 ans, a été interpellé par les forces de l'ordre.

Une soirée qui vire au cauchemar. Aux alentours de 2h30 du matin, une rixe a éclaté sur la voie publique, à proximité d'un pub, entre plusieurs personnes. Alors qu'un automobiliste s'est arrêté pour tenter d'apaiser la situation, l'un des bagarreurs lui aurait intimé de «dégager».

Dans des circonstances qui restent encore à définir, le conducteur, un homme âgé de 50 ans, a sorti un revolver de type Colt 45 et a tiré sur celui qui a proféré les injures. Celui-ci, touché à la tête, est mort sur le terre-plein.

L'homme interpellé dans le 18e arrondissement

Le coup tiré, l'auteur présumé a pris la fuite en voiture. Dépêché sur place, les policiers ont découvert le corps gisant de la victime. Les images de vidéosurveillance ont permis à la brigade anticriminalité (Bac) de localiser le véhicule, rue de Championnet.

Un dispositif a alors été mis en place par les enquêteurs jusqu'à ce que le suspect soit revenu avec des valises dans les mains. À la vue des policiers, il a dégainé à nouveau son pistolet. Une course-poursuite s'est alors engagé alors pour les forces de l'ordre qui sont parvenues à interpeller l'individu dans le 18e arrondissement.

Adepte des thèses complotistes et antisémites

L'homme de 50 ans a été placé en garde à vue et une enquête de flagrance pour meurtre a été ouverte. Originaire de la région de Belfort, il serait déjà connu des services de police et de la justice, après une condamnation en mars 2021, à deux mois de prison avec sursis et 140 heures de travail d'intérêt général pour incitation à l'insurrection.

Selon Le Point, le tireur présumé serait proche des thèses de l'extrême-droite, antisémite et complotiste. Il se serait fait déjà remarqué sur les réseaux sociaux et également sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'émission présentée par Cyril Hanouna.