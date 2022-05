Allergie aux pollens en France : ces 58 départements dans le rouge

En ce mois de mai, la présence de pollens augmente fortement sur toute la France, en particulier les pollens de graminées.

Et cela ne devrait pas s'améliorer. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), leur concentration sera «de plus en plus fortes ces prochains jours avec des journées qui s'annoncent estivales et favoriseront l'émission et la dispersion des pollens dans l'air».

Au total, selon les données mises à jour le 13 mai, RNSA a placé 58 départements en alerte rouge, pour un niveau «élevé» (carte ci-dessous).

Dans le détail, il s'agit de l'Ain (01), l'Allier (03), les Alpes-Maritimes (06), l'Ardèche (07), les Ardennes (08), l'Ariège (09), l'Aude (11), les Bouches-du-Rhône (13), le Cantal (15), la Charente (16), la Charente-Maritime (17), la Corrèze (19), la Corse-du-Sud (2A), la Côte-d'Or (21), la Creuse (23), les Deux-Sèvres (79), la Dordogne (24), le Doubs (25), la Drôme (26), le Gard (30), le Gers (32), la Gironde (33), la Haute-Corse (2B), la Haute-Garonne (31), la Haute-Loire (43), la Haute-Vienne (87), les Hautes-Pyrénées (65), les Hauts-de-Seine (92), l'Hérault (34), l'Ille-et-Vilaine (35), l'Indre-et-Loire (37), l'Isère (38), le Jura (39), le Loir-et-Cher (41), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), la Lozère (48), le Maine-et-Loire (49), la Marne (51), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), le Morbihan (56), la Moselle (57), la Nièvre (58), l'Oise (60), Paris (75), le Puy-de-Dôme (63), les Pyrénées-Orientales (66), le Rhône (69), la Savoie (73), la Seine-et-Marne (77), le Tarn-et-Garonne (82), le Val-de-Marne (94), le Var (83), le Vaucluse (84), la Vendée (85), la Vienne (86) et l'Yonne (89).

Outre les pollens de graminées, ceux de chêne sont également très présents à travers le territoire. Mais ils sont beaucoup moins allergisant et le risque d'allergie ne dépasse pas le niveau «moyen», selon le RNSA.

En revanche, les pollens d'urticacées, et plus précisément ceux de pariétaires, risquent de provoquer des allergies aux habitants des départements du pourtour méditerranéen.