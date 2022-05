Gouvernement : Jean Castex a remis sa démission à Emmanuel Macron

Jean Castex a annoncé avoir officiellement remis sa démission au chef de l'Etat. Le nom du nouveau Premier ministre pourrait être annoncé avant 20 heures, soit 22 jours après la réélection d'Emmanuel Macron, le 24 avril dernier.

Le Premier ministre s'est entretenu avec le président de la République à l'Elysée dans le milieu de l'après-midi. A l'issue de leur rencontre, un communiqué de presse a été envoyé à l'AFP. «M. Jean Castex a remis ce jour la démission du Gouvernement au Président de la République, qui l’a acceptée. Il assure, avec les membres du Gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau Gouvernement», a précisé l'Élysée.

La passation de pouvoir avec le nouveau résident de Matignon aura lieu très probablement entre 19 et 20 h. Un échange privé aura lieu, puis Jean Castex quittera Matignon, seul et à pied.

Sur Twitter, Emmanuel Macron a remercié Jean Castex, saluant sa «passion» et «son engagement au service de la France». «Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble», a également écrit le chef de l'Etat.

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022