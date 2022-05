Remaniement : Jean-Baptiste Djebbari a déjà trouvé son prochain emploi

Si l’actuel ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, fait encore partie du gouvernement pour quelques heures, son avenir ne sera pas en politique.

Il devrait rejoindre le conseil d'administration d'Hopium, une entreprise spécialisée dans la construction de voitures à hydrogène haut de gamme. C’est dans un communiqué de presse publié ce lundi 16 mai que le conseil a annoncé le futur de Jean-Baptiste Djebbari.

«Je suis honoré et fier d'accueillir Jean-Baptiste Djebbari dans cette formidable aventure industrielle française, et de pouvoir compter sur son dynamisme et son expertise largement éprouvée dans les domaines de l’énergie et des transports. Son arrivée au sein du Conseil d’Administration d’Hopium constitue une étape majeure de notre développement. Je me réjouis de démarrer cette collaboration et de pouvoir relever ensemble les défis de demain», a déclaré Olivier Lombard, fondateur et PDG d’Hopium. Pour rappel, Olivier Lombard est le plus jeune vainqueur de l’histoire des 24h du Mans.

Le feu vert de l'HATVP ?

Cette nomination doit encore être soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale d'Hopium, le 20 juin prochain. L’entourage du ministre des Transports a déclaré à l’Obs que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avait donné son feu vert pour une arrivée imminente de Jean-Baptiste Djebbari au sein de l’entreprise.

Selon l’HATVP, le ministre des Transports a attesté n’avoir accompli, dans le cadre des fonctions gouvernementales qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, «aucun acte relevant de l’article 432-13 du code pénal à l’égard de la société Hopium ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article».

Le risque de prise illégale d'intérêts écarté ?

Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal», peut-on lire dans un communiqué de la HATVP.

De plus, la société Hopium n’a bénéficié d’aucune subvention publique. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, «aucun élément n’est de nature à faire douter de la manière dont Monsieur Djebbari a exercé ses fonctions à l’égard de cette société».

Mais pourquoi la société annonce-t-elle l’arrivée de Jean-Baptiste Djebbari ce lundi ? Même si le ministre des Transports va quitter le gouvernement dans les prochaines heures, «le Code du commerce [article R225-61-2] oblige les entreprises à publier un avis 35 jours avant l'assemblée générale», a déclaré l’entourage du ministre à Franceinfo.