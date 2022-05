Moustique tigre : Voici comment le reconnaître

Implanté cette année dans une soixantaine de départements français, le moustique tigre est vecteur de maladies graves comme la dengue et le Zika. C’est pourquoi il est indispensable de s’en prémunir et de l'éliminer rapidement. Mais pour cela, il faut d’abord être capable de le reconnaître.

Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre, aussi appelé moustique Aedes albopictus, est facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches présentes sur son abdomen, ainsi que sur ses pattes avant et arrière, qui sont souvent relevées lorsqu'il se pose.

petit et diurne

Il a une paire d'antennes longues, une trompe dans le prolongement de la tête, deux ailes noires, légèrement transparentes, et possède une ligne blanche sur la partie haute du thorax.

Pour le reconnaître, on peut également se fier à sa petite taille. Comme l’indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) sur son site internet, il mesure moins de cinq millimètres (plus petit qu’une pièce de 1 centime d’euro).

Autre caractéristique, le moustique tigre est un insecte diurne, c’est-à-dire qu’il pique plutôt le jour, et principalement au niveau des chevilles, contrairement au moustique commun qui, lui, préfère attaquer à la tombée de la nuit.

un vol lent et silencieux

Ce nuisible noir et blanc est également reconnaissable à son vol. Il est relativement lent, assez hasardeux, et silencieux, ce qui lui permet de passer inaperçu et de piquer furtivement.

Ses piqûres sont généralement plus douloureuses que celles du moustique commun et peuvent provoquer un bouton semblable à une cloque.

A noter également que le moustique tigre n'aime pas la hauteur. On le retrouve ainsi surtout au rez-de-chaussée ou au premier étage des habitations.