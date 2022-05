Paris : les vélos électriques sans pédale du Suédois Vässla s'élancent dans la capitale

Alors que des records de fréquentation viennent encore d'être battus sur les pistes cyclables parisiennes, le groupe suédois Vässla – spécialiste de la mobilité électrique – a lancé ce mercredi 18 mai son nouveau service de location de vélos électriques dans la capitale.

«Vässla est le premier vélo électrique sans pédale proposé en location avec un système d’abonnement flexible et une conciergerie», s'est ainsi félicité le groupe suédois ce mercredi, à l'occasion du lancement de son nouveau service, expliquant qu'«après la Suède, l’Espagne et l’Allemagne», Vässla avait «tout naturellement» souhaité se développer à Paris, «capitale de la micromobilité».

Un vélo en location longue durée

S'il ne s'agit pas d'un service de free-floating [c'est-à-dire lorsque le vélo est uniquement emprunté le temps d'une course] – comme cela a été développé par Bird, Dott et Lime – Vässla rejoint ceux qui proposent des vélos électriques à la location longue durée. A Paris, Dance, Red-Will ou encore Swapfiets occupent déjà ce créneau en pleine explosion.

Le principe ? «Un service d’abonnement tout compris pour 79 euros par mois» avec deux formules d’engagement possibles : la formule «Urban pro» sur six mois et la formule «Flex» pour un mois. Les deux formules comprennent le casque de protection, un anti-vol et l’assurance du Vässla Bike ainsi qu'un service de conciergerie disponible pour la réparation ou le remplacement du vélo.

Un design surprenant

Mais la grande originalité de ce vélo, c'est indéniablement son design. S'il s'adresse à tout le monde à partir de 18 ans, le Vässla Bike est un vélo sans pédale, comparé par le groupe à une «draisienne», qui s'apparente plus à un petit scooter électrique qu'à un vélo à proprement parler.

Côté autonomie, l'abonné «pourra parcourir plus de 40 km avec une seule charge et pourra rouler jusqu’à 25 km/h», promet le groupe suédois, qui ajoute que «les pneus du véhicule sont adaptés pour toutes les saisons, même en hiver». La batterie est amovible et se recharge sur une prise secteur.

Pendant tout le temps de l'abonnement, le vélo appartient donc à son utilisateur. «Les utilisateurs auront le Vässla Bike chez eux, réduisant ainsi le stress lié à la disponibilité des trottinettes et autres véhicules en rue», se réjouit la responsable régionale Europe de Vässla, Mar Pallas.

Une simplicité d'utilisation également vanté par le co-fondateur du groupe, Noa Khamallah, qui estime que son business model «apporte une vraie réponse grâce à son offre accessible à tous, sa flexibilité, et son service conciergerie qui gère le moindre souci technique en 48 heures sans aucun frais additionnel».