Ultradroite: onze membres du groupe «Vengeance patriote» interpellés

Ce mercredi 18 mai, les gendarmes et policiers de la DGSI ont interpellé onze membres du groupe d’ultra droite «Vengeance patriote». Lors des perquisitions menées à leur domicile, aucune arme ni explosif n’ont été retrouvés.

Onze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mercredi autour du groupe d'ultradroite «Vengeance patriote», soupçonné de projets d'actions violentes, en région parisienne, dans le sud et l’ouest de la France.

Selon nos informations, des symboles d’extrême droite ont été découverts au domicile des membres du groupe, âgés entre 17 et 31 ans. Cependant, lors des perquisitions, aucune arme, ni explosif n’ont été retrouvés.

Ces interpellations ont eu lieu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en décembre 2021 par le parquet national antiterroriste (Pnat), et dans laquelle le chef du groupe, «Lucas S.», avait été mis en examen et écroué, pour association de malfaiteurs terroriste, apologie publique d’actes de terrorisme et infraction à la législation sur les armes.

«Vengeance patriote»… une communauté de «frères d’armes»

En décembre dernier, «Lucas S.» n’était pas la seule personne à avoir été interpellée dans le cadre de la même information judiciaire. Une femme avait également été arrêtée. Elle avait cependant été relâchée après sa garde à vue, sans poursuite.

Le site «Vengeance patriote» se décrit comme «une communauté de frères d’armes» qui «se prépare à l’effondrement inévitable du système». Il assure que les membres ne font «pas d’apologie ni d’incitation à commettre des actes violents» et qu’ils ne sont «ni une milice ni une organisation criminelle violente».