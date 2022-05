Des enseignants font valoir leur droit de retrait après que l'un d'eux a été visé avec un pistolet à eau

Dans le lycée de la Herdrie, près de Nantes (Loire-Atlantique), une professeure a été la cible d’une attaque par un homme cagoulé muni d'un pistolet à eau.

Stupeur et incompréhension règnent au Lycée de la Herdrie. Jeudi 12 mai dernier, un homme s’est introduit en pleine classe d'anglais, aspergeant la professeure avec un pistolet à eau. Une scène qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les élèves sous le choc ont raconté l’événement.

«On faisait des oraux, et on a vu un homme cagoulé avec une grosse doudoune venir en courant dans la salle et braquer d’un fusil à eau la professeure», raconte une jeune lycéenne présente en cours lors de l’agression.

Des enseignants font valoir leur droit de retrait

Après cette agression, l’enseignante choquée s'est mise en arrêt de travail. De plus, une trentaine de professeurs ont fait valoir leur droit de retrait à la suite de cet acte. Ils qualifient cette attaque d’inadmissible, notamment au regard du manque de sécurité. Selon eux, l’individu aurait pu être porteur d’une arme létale.

L’identité de l’individu pose question. On ne sait toujours pas si l’auteur de cette agression est un lycéen ou une personne de l’extérieur. Un manque de sécurité qui inquiète également les élèves. «Comme quoi mettre la carte pour biper, ce n’est pas suffisant pour protéger le lycée», dénonce une étudiante en classe de seconde. La professeure d’anglais visée n’a, à ce jour, déposé aucune plainte.