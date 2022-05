Tout savoir sur la planification écologique, que doit piloter Elisabeth Borne

Lors d'un meeting de campagne à Marseille, Emmanuel Macron avait annoncé que son futur Premier ministre serait «directement chargé de la planification écologique». Une mission qui revient donc à Elisabeth Borne, qui a été une année ministre de la Transition écologique dans le gouvernement de Jean Castex.

C'est quoi, la planification écologique ?

Portée notamment par Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle, la notion de «planification écologique» a été reprise à son compte par Emmanuel Macron durant l'entre-deux-tours.

Comme son nom l'indique, la planification écologique est une méthode de lutte contre le réchauffement climatique. Elle est basée sur des objectifs précis (à plus ou moins long terme), un calendrier d'actions à respecter, une politique de financements adéquate et un système de suivi des réformes.

Des mécanismes de planification écologique existent actuellement. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC), créée en 2015, fixe déjà des plafonds d'émission. Cependant, ces derniers ne sont pas suffisamment respectés. «Personne ne se sent redevable de la SNBC, personne ne la pilote au quotidien et les objectifs ne sont pas atteints», avait déclaré l'ex-conseillère au ministère de la Transition écologique, Marine Braud, auprès de franceinfo.

Quels objectifs pour la France ?

En accord avec l'Union européenne, la France s'était fixé plusieurs objectifs. D'ici à 2030, le pays doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990 et atteindre le seuil de 32 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique. D'ici à 2050, la France devra avoir atteint la neutralité carbone.

Mais la France n'est pas bonne élève. Pour l'année 2020, les énergies renouvelables ont représenté 19 % du mix énergétique français, bien au-dessous des 23 % qu’ils auraient dû atteindre. En la matière, la France est le seul pays de l'UE à avoir manqué ses objectifs.

Concernant les émissions de CO2, le «budget carbone» fixé par la SNBC pour la période 2015-2018 a été dépassé. Un échec qui a valu à l'Etat une condamnation dans le cadre d'une procédure judiciaire baptisée l'«Affaire du siècle». Et au grand dam des écolos, au lieu d'accentuer les efforts, le gouvernement a préféré remonter les seuils pour la SNBC 2019-2023.

Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir aller «deux fois plus vite» dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à son premier quinquennat.

Comment Elisabeth Borne va-t-elle s'y prendre ?

Elisabeth Borne est la première cheffe de gouvernement à être chargée de la planification écologique. Le but, faire de la lutte contre le réchauffement climatique une mission transversale qui échappe aux rivalités qui peuvent exister entre les différents ministères.

La nouvelle Première ministre ne sera pas seule pour relever le défi. Selon les informations de l'AFP, elle devrait être épaulée par un ministre de la Planification énergétique, chargé comme son nom l'indique de la politique énergétique de la France, et par un ministre de la Planification écologique territoriale, qui suivrait plus particulièrement les thématiques liées aux transports, à la rénovation thermique, ou à l'alimentation.

Dans le détail, les contours de la planification écologique qui sera mise en place sont encore flous. Ils devraient être dévoilés après l'annonce du nouveau gouvernement.

Lors de sa courte prise de parole sur le perron de Matignon, lundi, Elisabeth Borne a promis d'«agir plus vite et plus fort» face «au défi climatique et écologique».