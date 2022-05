Élisabeth Borne : qui était son père, Joseph, résistant et déporté à Auschwitz ?

Nouvelle Première ministre du gouvernement d’Emmanuel Macron, Élisabeth Borne a connu une enfance particulièrement difficile marquée par le suicide de son père, Joseph, résistant et déporté à Auschwitz.

Élisabeth Borne a été choisie par Emmanuel Macron pour être la Première ministre de son second mandat. L’ancienne ministre du Travail est plutôt discrète sur son passé, mais quelques éléments ont filtré notamment sur son héritage familial. Son enfance a été marquée par la mort de son père, ancien déporté d’Auschwitz.

Résistant et déporté

En 1942, Joseph et son frère Isaac décident de s’engager dans la résistance. L’année suivante, son père, ses deux frères ainsi que lui-même sont arrêtés à Grenoble par la Gestapo. Son frère Isaac, a raconté dans un entretien accordé à l’INA, l’horreur subit lors des interrogatoires. Malgré cette déportation, Isaac et Joseph ne sont pas tués et réussissent à survivre jusqu’à l’arrivée des Américains en 1945. Malheureusement, son père et deux de ses frères n’ont pas survécu et ont été déportés dans des chambres à gaz.

Marqué au fer rouge

De retour en France, après la Seconde Guerre mondiale, Joseph Borne vit dans le Calvados où il rencontre Marguerite Lescene. De cette union, le couple aura deux filles dont la nouvelle Premier ministre, Élisabeth.

Malgré les moments de bonheur, Joseph vit des moments difficiles et l’horreur qu’il a vécu ne le quitte jamais, jusqu’au jour où il se donne la mort en se défenestrant à 47 ans, alors que sa fille n’était âgée que de 11 ans. Un drame expliqué par la culpabilité. Selon Isaac, il n’a jamais supporté la mort de ses deux frères et de son père dans les camps.