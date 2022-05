Législatives 2022 : dernier jour pour les dépôts de candidatures

Le premier tour des élections législatives aura lieu dans moins d’un mois, le dimanche 12 juin prochain. Il ne reste plus que quelques heures aux candidats pour déposer leur candidature auprès des préfectures. La date limite de dépôt est fixée ce vendredi 20 mai à 18h.

Les 12 et 19 juin prochains, les Français iront voter pour renouveler l’Assemblée nationale et élire ses 577 locataires pour les 5 prochaines années. Pour se présenter au scrutin et prétendre à un mandat de député, les candidats doivent déposer un dossier auprès de la préfecture compétente pour leur circonscription.

Contrairement à l’élection présidentielle aucun mécanisme n’est prévu pour limiter le nombre de candidats. Ainsi pour voir leur candidature au premier tour validée, les personnes souhaitant se présenter doivent avoir déposé leur dossier avant 18h ce vendredi 20 mai 2022. Cette période de dépôt avait débuté le 16 mai.

14 juin date limite pour le second tour des législatives

Le mode de scrutin des élections législatives permettant à plus de deux candidats de se qualifier au second tour, un second dépôt de dossier de candidature est nécessaire pour pouvoir se présenter. En effet, il n’est pas rare dans le cadre d’une triangulaire (trois candidats, ndlr) qu’un des candidats se désiste au profit d’un autre.

Pour ce second tour, qui aura lieu le 19 juin prochain, le décret régissant l’organisation de ces élections prévoit une période de dépôt comprise entre le 13 et le 14 juin 2022, avec une heure de limite fixée à 18h.

Lors des élections législatives de 2017, ce sont 7.882 candidats qui se sont présentés au scrutin. Pour pouvoir devenir député il faut être citoyen français et avoir au moins 18 ans.