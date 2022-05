Nouveau gouvernement : suivez la nomination des ministres

Quatre jours après l'annonce de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, les noms des ministres de son gouvernement sont dévoilés ce vendredi 20 mai possiblement entre 15h et 16h30.

La fin du suspense. On connaîtra aujourd'hui le nom de l'ensemble des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne, nouvelle Première ministre et première femme à occuper ce poste depuis Edith Cresson (1991 - 1992). L'identité des secrétaires d'Etat devrait, elle, être connue à l'issue des prochaines élections législatives des 12 et 19 juin.

Ces derniers jours, l'ex-ministre du Travail avait consulté tous azimuts, dont plusieurs anciens Premiers ministres. Mardi, elle avait déjeuné pendant trois heures, puis dîné, avec Emmanuel Macron.

Selon les dernières rumeurs qui bruissent, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Olivier Dussopt, Sébastien Lecornu et Clément Beaune, déjà présents dans le précédent gouvernement Castex, pourraient intégrer la nouvelle équipe formée par Elisabeth Borne.

Parmi les nouveaux visages, les noms de Pascal Canfin, Renaud Muselier ou de Damien Abad, qui vient de quitter la tête du groupe LR à l'Assemblée, sont régulièrement cités.