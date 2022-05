Sable du Sahara : un nouveau nuage attendu aujourd'hui

Un nouveau nuage de sable du Sahara devrait toucher certaines régions du pays ce vendredi 20 mai. Un phénomène déjà observé quatre fois en France depuis le début de l’année.

Les rues et les voitures risquent une nouvelle fois d'être recouvertes de poussières oranges. Ce vendredi 20 mai, un nuage de sable du Sahara est de nouveau attendu dans le sud-ouest de la France.

Selon le programme de surveillance de l'atmosphère Copernicus, ces sables du Sahara vont souffler du Golfe de Gascogne jusqu'à Bordeaux avant d'avancer vers l'est et le centre de la France.

Aerosol forecasts from #CopernicusAtmosphere observed another large plume of #SaharanDust moving across the Atlantic between 12-17 May and heading towards the Caribbean.



The forecast shows a strong plume predicted to reach western Europe on 20 & 21 May





➡️ https://t.co/tBveTTMaJu pic.twitter.com/1sCD2eBQK6

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) May 16, 2022