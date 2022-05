Législatives 2022 : Sandrine Rousseau affrontera... une autre Sandrine Rousseau et tout les oppose

La candidate de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) Sandrine Rousseau sera confrontée à Paris à une autre Sandrine Rousseau, représentante du Mouvement de la Ruralité (LMR), lors des élections législatives du 12 et 19 juin prochains.

C'est un duel étonnant qui se profile dans le 9e arrondissement de Paris. Un affrontement politique entre deux Sandrine Rousseau.

D'un côté, la désormais très médiatique candidate de la Nupes, ex-finaliste de la primaire EELV pour l'élection présidentielle et militante écoféministe. De l'autre... une candidate investie par le Mouvement de la Ruralité (LMR), nouveau nom de Chasse, pêche, nature et traditions.

Tout oppose les deux femmes, aussi bien leur parcours que leurs idéaux politiques. Et pourtant, elles seront toutes les deux candidates pour représenter une partie des Parisiens dans l'Hémicycle.

«Ma candidature est très sérieux»

Originaire de Normandie, la Sandrine Rousseau côté LMR affirme dans L'Opinion que «[ma] candidature est très sérieuse, centrée sur la ruralité». Âgée d'une cinquantaine d'années, elle est auxiliaire de puériculture. Et son compagnon sera également candidat LMR pour les prochaines échéances législatives.

Ce parachutage sur Paris est l'occasion de faire connaître le parti et ses idées. «C'est une sorte de hasard de l'homonymie qu'on n'a pas voulu laisser passer», explique Yannick Villardier, responsable pour l'Île-de-France. «Nous nous faisons plaisir en opposant quelqu'un qui est attaché au monde rural à quelqu'un qui en est très loin», détaille-t-il dans le quotidien.

Notre représentante, Sandrine Rousseau, est une femme fière de représenter notre esprit rural, notre amour de la vie en campagne, le partage et notre volonté de rassembler autour de valeurs profondes : respect, courage et faire ensemble



@sandruisseau2 https://t.co/WJSFGQrfUB — La France Rurale - Le Mouvement de la Ruralité (@LeMouvRuralite) May 20, 2022

De son côté, la candidate LMR veut représenter la ruralité dans la capitale : «il y a beaucoup à dire, à faire comprendre à Paris. Je veux parler de cette ruralité excentrée, oubliée, la vie n'y est pas toujours simple, surtout pour les mères. Je suis une autre proposition face à l'autre Sandrine Rousseau qui est comme tous les politiques».

Des militants dénoncent «une manipulation politique»

Pour la Sandrine Rousseau de la Nupes, c'est un duel qui s'annonce âpre tant les deux candidates s'opposent sur le plan électoral. L'économiste de 50 ans, née à Maisons-Alfort, défend un programme marqué par l'écologie, le «revenu d'existence» et la parité réelle dans la vie publique.

Abjecte manipulation politique de @LeMouvRuralite (ex Chasse Pêche Nature et Traditions)



qui présente face à Sandrine Rousseau une homonyme pour tromper les électeurs.



Soutien total à @sandrousseau visée par cette attaque poutinesque.#Nupes #legislatives2022 — Louison Vega (@LouisonVega) May 20, 2022

Face à la candidature du Mouvement pour la Ruralité, sa réaction sur les réseaux sociaux a été limpide : «fatigue», déclare-t-elle dans un tweet. De leur côté, des militants de la Nupes parlent d'une «abjecte manipulation politique», ou d'une «attaque poutinesque», en référence à une manoeuvre politique du pouvoir russe, de présenter des sosies à des élections régionales, afin de créer la confusion chez les électeurs.

À l'échelle nationale, le LMR dispose de trois conseillers régionaux (Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie et Paca), trois conseillers départementaux (Vendée, Gironde, La Réunion) et de trois maires à Landes-sur-Ajon (Calvados), Hamel (Nord) et Vendargues (Hérault).