Nouveau gouvernement : tout savoir sur Amélie Oudéa-Castéra, la nouvelle ministre des Sports

Amélie Oudéa-Castéra, ancienne joueur de tennis et directrice générale de la Fédération Française de Tennis, a été nommée, vendredi 20 mai 2022, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Âgée de 44 ans, elle succède à Roxana Maracineanu. Ancienne joueuse de tennis, Amélie Oudéa-Castéra occupe désormais le poste de ministre de Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis sa nomination le 20 mai, par la Première Ministre, Élisabeth Borne. Dans l’ordre protocolaire, le sport se trouve au 17e rang.

Amélie Oudéa-Castéra est surnommée «AOC» dans le monde du tennis. La toute nouvelle ministre des Sports a disputé, par le passé, trois demi-finales de Grand Chelem en juniors dans les années 1990. En 1992, elle a, par ailleurs, remporté l’Orange Bowl, ce qui correspond au championnat du monde chez les jeunes.

Malgré ces résultats, Amélie Oudéa-Castéra, fait partie de la génération Amélie Mauresmo, n’a pas eu le succès escompté et elle a mis un terme à sa carrière en juin 1996, dès l’âge de 18 ans seulement. Un an plus tôt, elle avait pourtant réussi à atteindre la 251e place au classement WTA.

Merci à @EmmanuelMacron et @Elisabeth_Borne pour leur confiance. Dans la France des Jeux de @Paris2024, le sport sera au cœur de notre société, avec tous ses acteurs et tous ses athlètes. Il doit être un pilier pour la jeunesse, un atout pour la santé et un moteur d’inclusion. — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) May 20, 2022

UNE VIE LIÉE AU TENNIS

Après avoir quitté le monde du tennis, Amélie Oudéa-Castéra a été admise au concours de SciencesPo Paris avec la moyenne de 16,96. L’ancienne tenniswoman a enchaîné par la suite, avec l’Essec, une maîtrise de droit puis l’ENA. C’est là, qu’elle a croisé le chemin d’Emmanuel Macron au sein de la promotion Léopold Sédar Senghor.

Une fois son diplôme acquis, celle qui vient d’être nommée ministre des Sports a entamé sa carrière en tant qu’auditrice financière à la Cour des comptes avant de poursuivre sa carrière dans le privé : Société Générale, Carrefour, Axa,… L’ex-espoir du tennis français a occupé à chaque fois, des postes à responsabilités en lien avec le marketing, le digital ainsi qu’à la transformation numérique.

Malgré sa carrière professionnelle, le sport est resté ancré dans l’esprit d’Amélie Oudéa-Castéra. En 2016, elle a créé l’association «Rénovons le sport français», qui est destinée à être un mouvement citoyen «dont l’objet social est de contribuer à la modernisation du modèle sportif français» en termes de gouvernance, de politiques sportives ou d’économie. En 2018, elle a été sollicitée afin de diriger l’Agence Nationale du Sport qui était alors présidée par Jean Castex, mais elle a refusé. Le 5 mars 2021, elle a été nommée directrice générale de la Fédération Française de Tennis.