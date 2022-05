Nouveau gouvernement : tout savoir sur Olivier Véran, rétrogradé aux relations avec le Parlement

Emmanuel Macron et sa nouvelle Première ministre Elisabeth Borne ont nommé Olivier Véran, précédemment ministre des Solidarités et de la Santé, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement. Il remplace Marc Fesneau, nommé ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Nouvelle passation de pouvoir. Olivier Véran a été nommé, vendredi 20 mai, ministre délégué des Relations avec le Parlement. Il était arrivé au gouvernement en février 2020 en tant que ministre des Solidarités et de la Santé, en pleine pandémie de coronavirus. Il aura pour mission de gérer plusieurs dossiers délicats avec l'Assemblée nationale et le Sénat, dont la réforme des retraites désirée par Emmanuel Macron.

Né le 22 avril 1980 à Saint-Martin-d'Hères (Isère), Olivier Véran est marié et père de deux enfants. Diplômé de Sciences Po Paris en gestion et politique de la Santé, il a suivi un parcours dans le milieu syndical et associatif avant d'entrer en politique.

Il a en effet été notamment président de l'association des assistants des hôpitaux de Grenoble, porte-parole de l'InterSyndicat National des Internes des Hôpitaux et conseiller titulaire à l'ordre départemental des médecins de l'Isère.

Il s'engage en politique en suivant François Hollande

C'est en 2012, à l'occasion de la campagne présidentielle de François Hollande, qu'Olivier Véran s'engage en politique au sein du Parti socialiste. Devenu suppléant de la députée Geneviève Fioraso (qui sera nommée ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sous le précédent quinquennat) à l’occasion des élections législatives de juin 2012, il devient député à compter du 22 juillet 2012.

En tant que député, Olivier Véran est l'un des principaux artisans de la Loi Santé défendu par Marisol Touraine et travaillera activement sur le volet concernant la lutte contre le tabagisme.

Il a également défendu la création d’hôtels hospitaliers, des établissements non-médicalisés destinés à raccourcir le temps d’hospitalisation des patients. De ses trois années dans l’hémicycle, il retient surtout «la lenteur, l’inertie, et la difficulté à prendre des décisions», avait-il indiqué à France 3.

Il rejoint emmanuel macron dès la création d'en marche !

En avril 2016, Olivier Véran rejoint le mouvement En Marche! dès sa création par Emmanuel Macron. Réputé proche du président élu, il s'était présenté sous la bannière LREM aux législatives dans la 1e circonscription de l'Isère, qu'il remporte en juin 2017.

Il fait partie de l’avant-garde étiquetée «société civile» de l’ancien ministre de l’Economie, qui proposait notamment dans son programme présidentiel une couverture à 100% des soins optiques et dentaires.

Sous l'actuelle mandature, il s'est notamment fait connaître du grand public en proposant, dès son élection, la suppression des allocations familiales pour les très hauts revenus, quitte à remettre en question le principe d'universalité de cette prestation sociale.

Il est arrivé au gouvernement en pleine pandémie

Il a, par ailleurs, fait voter une taxe soda modulée en fonction du taux de sucre dans les boissons.

Plus récemment, siégeant à la commission des Affaires sociales, il a été nommé rapporteur général du projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS) et a été chargé du volet organique de la réforme des retraites.

Médecin hospitalier au CHU de Grenoble, où il consultait, Olivier Véran a été en première ligne sur la gestion du Coronavirus en France.

C'est désormais Brigitte Bourguignon qui remplace Olivier Véran au ministère de la Santé. Elle était chargée sous le précédent mandat de l'Autonomie.