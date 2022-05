Sarcelles : Une femme miraculeusement sauvée après être restée bloquée dans un ascenseur à cause d’une fuite d’eau

À Sarcelles, vendredi 20 mai, une femme s’est retrouvée bloquée dans un ascenseur, avec de l’eau jusqu’à la taille en raison d’une important fuite. Choquée, elle a été sauvée in-extremis par les pompiers.

C’est aux alentours de 7 heures 30, vendredi, qu’une jeune femme, habitante de Sarcelles (Val-d’Oise), s’est retrouvée coincée dans un ascenseur, alors que l’eau était en train de monter à cause d’une importante fuite. Une scène cauchemardesque que son frère a raconté sur Instagram. «Aujourd’hui, ma sœur a failli mourir noyée», a-t-il écrit sur le réseau social. Si la femme de 22 ans a pu être évacuée à temps par les pompiers, elle reste choquée par cette mésaventure.

«Je me voyais mourir»

Afin de se rendre au travail, la jeune femme a pris l’ascenseur pour aller récupérer sa voiture au sous-sol, mais celui-ci s'est soudainement bloqué. «Il se trouve qu’il y a une fuite impressionnante au niveau du local d’eau général de notre bâtiment», a expliqué son frère. Alors que le niveau de l’eau continuait à monter, la jeune femme s'est retrouvée prise au piège et a commencé à paniquer, d'autant que l’alarme ne fonctionnait pas. «Je n’ai jamais connu un moment de stress comme celui-ci dans ma vie. Je me voyais partir. Je me voyais mourir», a-t-elle confiée à nos confrères du Parisien.

S'il n’y a habituellement pas de réseau dans cette zone, par chance, la jeune femme est parvenue à en trouver et a pu prévenir ses frères, qui eux, ont contacté les secours. Une fois sur place, les sapeurs-pompiers ont réussi à forcer les portes de l’ascenseur et sortir la jeune femme. Très choquée, elle a été transportée à l’hôpital de Gonesse.

Si l’eau est désormais coupée au sein de l’immeuble ainsi que dans les bâtiments publics autour, cet événement pose question auprès des habitants. L’immeuble neuf de 120 logements avait été livré à ses habitants au cours de l’hiver 2021.