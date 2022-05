Paris : en marge de Roland-Garros, 8 terrains d’urban tennis installés sur les Champs-Élysées ce dimanche

Alors que Roland-Garros rouvre ses portes, la ville de Paris a décidé de battre au rythme de cette mythique compétition de tennis. Pour ce faire, huit terrains d’urban tennis vont être installés sur l’avenue des Champs-Élysées, dès aujourd'hui, dimanche 22 mai.

L’une des plus prestigieuses compétitions de tennis s’ouvre. Et, avec elle, les plus grandes stars du tennis mondial seront réunies.

Avec l’arrivée des beaux jours et de ce tournoi prestigieux, la ville de Paris accueille de nombreux badauds et touristes qui pourront s’initier à l’urban tennis.

En effet, huit mini-terrains de six mètres sur douze, dont un graffé par l’artiste Caroline Derveaux, ainsi que trois demi-terrains, seront installés en plein cœur des Champs-Élysées.

De la rue galilée à l'avenue georges v

De nombreux invités seront présents pour l’inauguration de ces stades. De Marc-Antoine Jamet, président du Comité Champs-Élysées en passant par le Président de la Fédération Française de Tennis Gilles Moretton, tous seront là et vont donc donner l’occasion aux familles et touristes de découvrir une autre façon de jouer au tennis.

Ces terrains seront installés de manière éphèmère entre la rue Galilée et l'avenue George-V. Cette activité sera proposée dans le cadre de la journée Paris Respire, qui prévoit la fermeture certaines voies de circulation pour profiter pleinement de l'espace parisien.