Prix des billets de train : une flambée de plus de 15 % selon l'Insee, la SNCF conteste

Selon l’Insee, le prix des billets de train aurait augmenté de manière significative. Une affirmation que la SNCF a démentie en évoquant une baisse tarifaire.

Petite passe d’armes entre la SNCF et l’Insee. L'Institut national de la statistique et des études économiques a affirmé que les prix des billets de trains ont augmenté d'environ 15% en un an. Une hausse considérable qui a été vivement commentée. Un tarif plus élevé qui serait en lien avec les différents confinements survenus lors du pic de la pandémie de Covid-19. Seulement, la SNCF a tenu à démentir cette information en avançant ses propres chiffres. Selon la société, le prix aurait même baissé.

La SNCF avance une baisse de 7%

La Société nationale des chemins de fer français a immédiatement réagi en évoquant une baisse de 7%. Selon elle, les différentes offres promotionnelles proposées comme la carte avantage et surtout l’offre Ouigo, qui consiste à offrir aux voyageurs la meilleure offre pour obtenir un train, auraient, au contraire, fait chuter les prix.

Le mode de calcul serait l’élément qui divergerait. L’Insee utilise un robot qui consulte, tous les jours, les prix des billets commercialisés. Alors que la SNCF, elle, calcule ses chiffres en divisant son chiffre d’affaires réalisé sur une période avec le nombre de billets vendus. Quoi qu’il en soit, il semble difficile de savoir quelle méthode nous rapproche de la vérité dans ce désaccord.