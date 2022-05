Eric Zemmour sur le RN et LR : «leur objectif n'est pas de combattre Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, leur objectif est de me tuer»

Invité de CNEWS ce lundi 23 mai, Eric Zemmour, président de Reconquête, est revenu sur le paysage politique des élections législatives, regrettant qu’il n’y ait pas eu d’accord de la droite.

Jean-Luc Mélenchon «a réussi là où j’ai échoué. Tout simplement parce que à gauche, ils savent se rassembler, et qu’à droite ils ne veulent pas se rassembler», a déploré Eric Zemmour sur le plateau de CNEWS.

Alors que les législatives arrivent dans trois semaines, l'ex-candidat aux présidentielles a estimé, que faute de rassemblement, les candidats de droites (notamment le Rassemblement National et les Républicains) ne seront pas nombreux à être élus.

Eric Zemmour a multiplié les appels à une alliance entre son parti Reconquête et le Rassemblement National de Marine Le Pen pour créer un bloc identitaire aux législatives, voire même de rassembler la droite avec LR. «Leur objectif (au RN et à LR, ndlr) n'est pas de combattre Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon comme ils l'affirment, leur objectif est de me tuer. Très bien, c'est très intéressant, mais ils ne me tueront pas».

Après l'échec de la présidentielle, Éric Zemmour est candidat de la quatrième circonscription du Var aux législatives. Il était en campagne ce week-end.