Grêle : des dégats dans la Vienne et l'Indre

Placés en vigilance orange, le 22 mai, pour orages violents, les départements de l’Indre et de la Vienne ont vu s'abattre d'impressionnants grêlons, gros comme des balles de tennis. Les dégâts matériels sont considérables.

Plusieurs départements ont été touchés par de fortes intempéries, ce dimanche 22 mai, dont l'Indre et la Vienne. Selon la Nouvelle République du Centre Ouest, de gros grêlons d’environ huit centimètres sont tombés sur la ville de Châteauroux. D'importants dégâts matériels ont été constatés et les pompiers ont été obligés d’intervenir à plusieurs reprises.

Accueil des victimes d’intempérie

La municipalité de Châteauroux a d’ailleurs ouvert cette nuit le gymnase Valère-Fourneau pour accueillir «toute personne victime des intempéries à son domicile et qui ne serait pas en mesure d'y passer la nuit», peut-on lire sur le compte Twitter de la ville.

Suite aux orages et fortes chutes de grêle, la Ville ouvre le gymnase Valère-Fourneau, 1 rue de la vallée aux Prêtres pour toute personne victime des intempéries à son domicile et qui ne serait pas en mesure d’y passer la nuit. Le Maire, @GilAverous se rend sur place. pic.twitter.com/OpaDT0oEw4 — ChâteaurouxMétropole (@Chateauroux36) May 22, 2022

Les dégâts sont importants à Châteauroux où des grêlons monstrueux sont tombés au passage de l'orage. Des centaines de véhicules sont endommagés ! (© Cristelle Grodet) pic.twitter.com/FLxgjeM0nM — Météo Express (@MeteoExpress) May 22, 2022

Le maire Gil Avérous a indiqué qu'une famille avec quatre enfants était venue «tôt dans la nuit pour se réfugier parce que leur maison était particulièrement dégradée».

6.000 impacts de foudre au sol

Le département de la Vienne a lui aussi été victime de ces gros orages, où les pompiers ont mené 80 interventions pour «inondations de maisons, dégâts sur toitures percées par des chutes de grêlons et impacts de foudre», selon France Bleu Poitou.

Entre 22h et 1h du matin, Météo France a relevé plus de 6.000 impacts de foudre au sol dans l'Indre et dans le Cher. Au total, 18.000 éclairs ont été détectés par Météorage dans ces deux départements.

Ce lundi matin, 76 départements restent en vigilance jaune aux orages. En Nouvelle-Aquitaine, les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et du Lot-et-Garonne ne sont pas concernés par ces alertes.